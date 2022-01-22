Підсумки дня 22 січня: зброя для України, скандал з головою ВМС Німеччини, "злив" в "Дії"
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Вечірній дайджест головних новин 22 січня.
Коронавірус в Україні
В Україні продовжує збільшуватися кількість нових пацієнтів із коронавірусом. Минулої доби виявили 22 473 випадків захворювання.
Дані українців із "Дії" нібито продають у мережі
Дані українців із державних вебпорталів могли бути "злиті" в мережу після нещодавньої кібератаки. На хакерському ресурсі RaidForums з’явилося оголошення про продаж.
Заява глави ВМС Німеччини
Командувач військово-морських сил Німеччини, віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах заявив, що окупований Крим вже ніколи не буде повернений до складу української держави.
Пізніше Шенбах вибачився за свої висловлювання, але його слова призвели до скандалу не лише в Україні, а й у самій Німеччині.
У Запоріжжі відкрили багатостраждальний міст на Хортицю
У Запоріжжі 22 січня відкрили міст, який сполучив лівий берег міста з островом Хортиця.
США надали Україні тонни зброї та боєприпасів
США надіслали в Україну першу частку допомоги збройним силам. Доставили її вночі у суботу до "Бориспіль" у Києві. Уся сума допомоги складає 200 мільйонів доларів США.
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