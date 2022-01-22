Рус

Підсумки дня 22 січня: зброя для України, скандал з головою ВМС Німеччини, "злив" в "Дії"

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
54
Ключові події дня Новина оновлена 22 січня 2022, 22:29
Ключові події дня

Вечірній дайджест головних новин 22 січня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус набирає обертів
Коронавірус набирає обертів

В Україні продовжує збільшуватися кількість нових пацієнтів із коронавірусом. Минулої доби виявили 22 473 випадків захворювання.

Дані українців із "Дії" нібито продають у мережі

Хакери нібито злили в мережу інформацію про українців
Хакери нібито злили в мережу інформацію про українців

Дані українців із державних вебпорталів могли бути "злиті" в мережу після нещодавньої кібератаки. На хакерському ресурсі RaidForums з’явилося оголошення про продаж.

Заява глави ВМС Німеччини

Кай-Ахім Шенбах потрапив у скандал
Кай-Ахім Шенбах потрапив у скандал

Командувач військово-морських сил Німеччини, віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах заявив, що окупований Крим вже ніколи не буде повернений до складу української держави.

Пізніше Шенбах вибачився за свої висловлювання, але його слова призвели до скандалу не лише в Україні, а й у самій Німеччині.

У Запоріжжі відкрили багатостраждальний міст на Хортицю

Міст на Хортицю відкритий
Міст на Хортицю відкритий

У Запоріжжі 22 січня відкрили міст, який сполучив лівий берег міста з островом Хортиця.

США надали Україні тонни зброї та боєприпасів

В Україну прибула зброя та боєприпаси із США
В Україну прибула зброя та боєприпаси із США

США надіслали в Україну першу частку допомоги збройним силам. Доставили її вночі у суботу до "Бориспіль" у Києві. Уся сума допомоги складає 200 мільйонів доларів США.

Теги:
#США #Німеччина #Коронавірус #Підсумки дня #Covid-19
Кай-Ахім Шенбах
Новини Європи
Німецького адмірала уже покарали за "втрачений для України Крим": подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Кай-Ахім Шенбах
Німецького адмірала уже покарали за "втрачений для України Крим": подробиці
Дата публікації
Категорія
ДТП у Києві
Занесло на засніженій дорозі: на виїзді з Києва сталася серйозна ДТП (ексклюзивні фото та відео)
Дата публікації
Категорія
Андрій Єрмак у Запоріжжі
У компанії із Зеленським помітили "двійника" Єрмака
Дата публікації
Категорія
Синоптики повідомили, якою буде погода на тижні
Мороз до -18: синоптики розповіли, де в Україні буде найхолодніше наприкінці місяця
Дата публікації
Категорія
Харків залишається ласим шматочком для Кремля
Чому Харків? Росіяни не відмовилися зробити "ХНР" — експерт