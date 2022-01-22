Підсумки дня 22 січня: зброя для України, скандал з головою ВМС Німеччини, "злив" в "Дії"

Вечірній дайджест головних новин 22 січня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус набирає обертів

В Україні продовжує збільшуватися кількість нових пацієнтів із коронавірусом. Минулої доби виявили 22 473 випадків захворювання.

Дані українців із "Дії" нібито продають у мережі

Хакери нібито злили в мережу інформацію про українців

Дані українців із державних вебпорталів могли бути "злиті" в мережу після нещодавньої кібератаки. На хакерському ресурсі RaidForums з’явилося оголошення про продаж.

Заява глави ВМС Німеччини

Кай-Ахім Шенбах потрапив у скандал

Командувач військово-морських сил Німеччини, віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах заявив, що окупований Крим вже ніколи не буде повернений до складу української держави.

Пізніше Шенбах вибачився за свої висловлювання, але його слова призвели до скандалу не лише в Україні, а й у самій Німеччині.

У Запоріжжі відкрили багатостраждальний міст на Хортицю

Міст на Хортицю відкритий

У Запоріжжі 22 січня відкрили міст, який сполучив лівий берег міста з островом Хортиця.

США надали Україні тонни зброї та боєприпасів

В Україну прибула зброя та боєприпаси із США

США надіслали в Україну першу частку допомоги збройним силам. Доставили її вночі у суботу до "Бориспіль" у Києві. Уся сума допомоги складає 200 мільйонів доларів США.