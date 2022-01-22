Итоги дня 22 января: оружие для Украины, скандал с главой ВМС Германии, "взлом" "Дии"

Вечерний дайджест главных новостей 22 января.

Коронавирус в Украине

Коронавирус набирает обороты

В Украине продолжает увеличиваться количество новых пациентов с коронавирусом. За минувшие сутки выявили 22 473 случаев заболевания.

Данные украинцев из "Дии" якобы продают в сети

Хакеры якобы слили в сеть информацию об украинцах

Данные украинцев с государственных веб-порталов могли быть "слиты" в сеть после недавней кибератаки. На хакерском ресурсе RaidForums появилось объявление об их продаже.

Заявление главы ВМС Германии

Кай-Ахим Шенбах попал в скандал

Командующий военно-морскими силами Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что оккупированный Крым уже никогда не будет возвращен в состав украинского государства.

Позже Шенбах извинился за свои высказывания, но его слова привели к скандалу не только в Украине, но и в самой Германии.

В Запорожье открыли многострадальный мост на Хортицу

Мост на Хортицу открыт

В Запорожье 22 января открыли мост, который соединил левый берег города с островом Хортица.

США предоставили Украине тонны оружия и боеприпасов

В Украину прибыло оружие и боеприпасы из США

США прислали в Украину первую долю помощи вооруженным силам. Доставили ее ночью в субботу в "Борисполь" в Киеве. Вся сумма помощи составляет 200 миллионов долларов США.