Итоги дня 22 января: оружие для Украины, скандал с главой ВМС Германии, "взлом" "Дии"
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Вечерний дайджест главных новостей 22 января.
Коронавирус в Украине
В Украине продолжает увеличиваться количество новых пациентов с коронавирусом. За минувшие сутки выявили 22 473 случаев заболевания.
Данные украинцев из "Дии" якобы продают в сети
Данные украинцев с государственных веб-порталов могли быть "слиты" в сеть после недавней кибератаки. На хакерском ресурсе RaidForums появилось объявление об их продаже.
Заявление главы ВМС Германии
Командующий военно-морскими силами Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что оккупированный Крым уже никогда не будет возвращен в состав украинского государства.
Позже Шенбах извинился за свои высказывания, но его слова привели к скандалу не только в Украине, но и в самой Германии.
В Запорожье открыли многострадальный мост на Хортицу
В Запорожье 22 января открыли мост, который соединил левый берег города с островом Хортица.
США предоставили Украине тонны оружия и боеприпасов
США прислали в Украину первую долю помощи вооруженным силам. Доставили ее ночью в субботу в "Борисполь" в Киеве. Вся сумма помощи составляет 200 миллионов долларов США.
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