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Підсумки дня 29 січня: прощання з жертвами стрілянини в Дніпрі, 4 млн випадків COVID-19 в Україні, відведення частини військ Росії

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Ключові події дня. Новина оновлена 29 січня 2022, 22:22
Ключові події дня.

Вечірній дайджест головних новин 29 січня

Рекорди з поширення коронавірусу

Коронавірус в Україні
Коронавірус в Україні

На ранок суботи, 29 січня, Україна третій день поспіль б’є рекорди нових випадків коронавірусу за всю пандемію, попри те, що до вихідних захворюваність традиційно знижується. Загалом від початку пандемії коронавірусом заразилося сумарно вже понад 4 млн українців, тоді як 100 тисяч громадян хворобу не пережили.

Жертв "дніпровського стрільця" з почестями провели в останню путь

Артемій Рябчук у будівлі суду
Артемій Рябчук у будівлі суду

У суботу, 29 січня, у Дніпрі урочисто прощалися з п’ятьма людьми, які стали жертвами Артемія Рябчука на території місцевого заводу "Південмаш".

Щодо самого Рябчука, то суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО мінімум до 27 березня.

Відведення військ Росії

Війська Росії відходять від кордону України
Війська Росії відходять від кордону України

Росія завершує навчання військ Західного військового округу та відводить їх у місця дислокацій. Тренування проходили близько від українського кордону — у Білгородській, Воронезькій, Брянській та Смоленській областях. За даними, відвели авіацію, зв’язківців, інженерів та війська РХБЗ, які прибували на навчання.

Напруга між Байденом та Зеленським

Володимир Зеленський та Джо Байден
Володимир Зеленський та Джо Байден

У п’ятницю, 28 січня, президент України Володимир Зеленський виступив перед журналістами та заявив, що між ним та президентом США Джо Байденом немає жодних розбіжностей, однак, як пишуть західні ЗМІ, це не зовсім відповідає дійсності.

Зокрема, журналісти повідомляють, що у лідерів України та США виникло нерозуміння щодо оцінки загрози з боку Росії.

Теги:
#Дніпро #Джо Байден #Коронавірус #Володимир Зеленський #Підсумки дня #Covid-19
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