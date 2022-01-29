Укр

Итоги дня 29 января: прощание с жертвами стрельбы в Днепре, 4 млн случаев COVID-19 в Украине

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Ключевые события дня.
Ключевые события дня.

Вечерний дайджест главных новостей 29 января

Рекорды по распространению коронавируса

Коронавирус в Украине
Коронавирус в Украине

На утро субботы, 29 января, Украина третий день подряд бьет рекорды новых случаев коронавируса за всю пандемию, несмотря на то, что к выходным заболеваемость традиционно снижается. Всего с начала пандемии коронавирусом заразилось суммарно уже более 4 млн украинцев, в то время как 100 тысяч граждан болезнь не пережили.

Жертв "днепровского стрелка" с почестями провели в последний путь

Артемий Рябчук в здании суда
Артемий Рябчук в здании суда

В субботу, 29 января, в Днепре торжественно прощались с пятью людьми, которые стали жертвами Артемия Рябчука на территории местного завода "Южмаш".

Что касается самого Рябчука, то суд избрал ему меру пресечения в виде содержания в СИЗО минимум до 27 марта.

Отвод войск России

Войска России отходят от границы Украины
Войска России отходят от границы Украины

Россия завершает учения войск Западного военного округа и отводит их в места дислокаций. Тренировки проходили в близости от украинской границы — в Белгородской, Воронежской, Брянской и Смоленской областях. Согласно данным, отвели авиацию, связистов, инженеров и войска РХБЗ, которые прибывали на учения.

Напряжение между Байденом и Зеленским

Владимир Зеленский и Джо Байден
Владимир Зеленский и Джо Байден

В пятницу, 28 января, президент Украины Владимир Зеленский выступил перед журналистами и заявил, что между ним и президентом США Джо Байденом нет никаких разногласий, однако, как пишут западные СМИ, это не совсем соответствует действительности.

В частности, журналисты сообщают, что у лидеров Украины и США возникло непонимание в вопросе оценки угрозы со стороны России.

Теги:
#Днепр #Джо Байден #Коронавирус #Владимир Зеленский #Итоги дня #Covid-19
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