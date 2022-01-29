Итоги дня 29 января: прощание с жертвами стрельбы в Днепре, 4 млн случаев COVID-19 в Украине
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Вечерний дайджест главных новостей 29 января
Рекорды по распространению коронавируса
На утро субботы, 29 января, Украина третий день подряд бьет рекорды новых случаев коронавируса за всю пандемию, несмотря на то, что к выходным заболеваемость традиционно снижается. Всего с начала пандемии коронавирусом заразилось суммарно уже более 4 млн украинцев, в то время как 100 тысяч граждан болезнь не пережили.
Жертв "днепровского стрелка" с почестями провели в последний путь
В субботу, 29 января, в Днепре торжественно прощались с пятью людьми, которые стали жертвами Артемия Рябчука на территории местного завода "Южмаш".
Что касается самого Рябчука, то суд избрал ему меру пресечения в виде содержания в СИЗО минимум до 27 марта.
Отвод войск России
Россия завершает учения войск Западного военного округа и отводит их в места дислокаций. Тренировки проходили в близости от украинской границы — в Белгородской, Воронежской, Брянской и Смоленской областях. Согласно данным, отвели авиацию, связистов, инженеров и войска РХБЗ, которые прибывали на учения.
Напряжение между Байденом и Зеленским
В пятницу, 28 января, президент Украины Владимир Зеленский выступил перед журналистами и заявил, что между ним и президентом США Джо Байденом нет никаких разногласий, однако, как пишут западные СМИ, это не совсем соответствует действительности.
В частности, журналисты сообщают, что у лидеров Украины и США возникло непонимание в вопросе оценки угрозы со стороны России.
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