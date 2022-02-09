Одного з поранених на "Південмаші" нацгвардійців виписали з лікарні: що з рештою

Найдовше на лікарняному ліжку затримається Жанна Шарова

Перший із п’яти поранених 27 січня Артемієм Рябчуком колег-нацгвардійців вже залишив Дніпропетровську обласну клінічну лікарню ім. І. Мечнікова. Але повернутися на службу 19-річний Денис Намісник наразі не готовий.

Сергій Риженко показав усім Дениса Намісника, який вже одужав

"У понеділок, 7 лютого, шеф показав Дениса Намісника на прес-конференції для всіх телеканалів і повідомив, що ми його виписуємо, — розповів "Телеграфу" заступник медичного директора з хірургічної допомоги, Заслужений лікар України Юрій Скребець. — Він одужав і зараз проходить реабілітацію в лікарні МВС. Владислав Гуліда ще залишається, але він уже одужав, він не важкий був.

Сергій Риженко та Ігор Семененко

Ще двоє військовослужбовців — Ігор Семененко та Жанна Шарова – за словами медика поки що залишаються в реанімації після оперативних втручань. "Здебільшого у нас Жанна важка, а Ігор теж одужує. Потроху все буде гаразд".

Брифінг для ЗМІ у лікарні ім. Мечнікова

На Фейсбук-сторінці генерального директора Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. Мечникова Сергія Риженка опубліковано короткий відеосюжет з брифінгу зі словами про постраждалу дівчину: "Був дуже великий ризик. Видалили 1,5 метра кишківника. А зараз я дивлюся на Жанну, вона вся рум’яна, вже хоче вставати з ліжка та бігти, займатися спортом та особистим життям".

Жанна Шарова чекає довге лікування

Однак знайшлися люди, які засумнівалися в тому, що через 10 днів після тяжкого поранення Жанна почувається добре. Вони залишили такі коментарі: "Наша мета не знецінити вашу працю, а сказати що ми не ідіоти, коли з пораненням хребта за 10 днів ворушать ногами та вже готові кудись бігти. Усі як один не люди, а кіборги... ", "На кого розрахований ваш слізний пост? Кому ви пропонуєте повірити в диво? Палець поріжеш, 5 днів болить, гоїться. А тут — втратила 3 літри крові, частину кишківника видалили, хребці роздроблені... Тиждень, і всі здорові!!! Суцільна брехня! Хто писав сценарій для шапіто? Фіговий сценарист і ще фіговий — артисти".

У медиків – свої недоброзичливці

"Телеграфу" Юрій Скребець пояснив, що є у Дніпрі певні люди, з подачі яких і з’являються такі безглузді та злі звинувачення. При цьому дівчина дійсно може рухати ногами, попри тяжку травму, але це лише свідчить про те, що спинний мозок при пораненні не був зачеплений. "Їй ще належить встановлювати титанову конструкцію, що стабілізує, на хребет, але до того необхідно відновити кишківник".

Ще один нацгвардієць – Євген Мачула – надійшов після розстрілу у критичному стані, у шоковому стані, до Дніпровської клінічної лікарні №16.

Як розповів виданню Redpost лікар-травматолог Ігор Гупалов, Євген втратив багато крові та був кілька разів прооперований. У молодого чоловіка була прострілена рука, травмована грудна клітка, ліве плече, передпліччя та ліве стегно. "Пораненому зробили операції з обробки ран. Зараз стан пацієнта середньої тяжкості, ближче до задовільного. Лікування протікає без ускладнень, він отримує лікування у повному обсязі", — повідомив лікар. Євгенія також чекає курс реабілітації.

Нагадаємо, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу нацгвардієць з Ізмаїла Артемій Рябчук застрелив чотирьох військовослужбовців, які перебували в караульному приміщенні та поруч із ним. Намагаючись залишити режимний об’єкт, він убив робітницю воєнізованої охорони підприємства. П’ятеро товаришів по службі отримали поранення різного ступеня тяжкості. Того ж ранку Артемія Рябчука було затримано. Йому інкримінують вбивство, дезертирство та розкрадання зброї. Нині він утримується в СІЗО.

Раніше "Телеграф" повідомив про те, що Артемій Рябчук назвав причину розстрілу товаришів по службі, але змінив свідчення.