Одного из раненых на "Южмаше" нацгвардейцев выписали из больницы: что с остальными

Дольше всех на больничной койке задержится Жанна Шарова

Первый из пяти раненых 27 января Артемием Рябчуком коллег-нацгвардейцев, уже покинул Днепропетровскую областную клиническую больницу им. И. Мечникова. Но вернуться на службу 19-летний Денис Наместник пока не готов.

Сергей Рыженко показал всем выздоровевшего Дениса Наместника

"В понедельник, 7 февраля, шеф показал Дениса Наместника на пресс-конференции для всех телеканалов и сообщил, что мы его выписываем, — рассказал "Телеграфу" заместитель медицинского директора по хирургической помощи, Заслуженный врач Украины Юрий Скребец. – Он выздоровел и сейчас проходит реабилитацию в больнице МВД. Владислав Гулида еще остается, но он уже поправился, он не тяжелый был. Во время ЧП Владислав получил множественные огнестрельные пулевые ранения левого бедра и находится в травматологии".

Сергей Рыженко и Игорь Семененко

Еще двое военнослужащих — Игорь Семененко и Жанна Шарова – по словам медика, пока остаются в реанимации после оперативных вмешательств. "В основном у нас Жанна тяжелая, а Игорь тоже выздоравливает. Потихоньку все будет в порядке".

Брифинг для СМИ в больнице им. Мечникова

На Фейсбук-страничке генерального директора Днепропетровской областной клинической больницы им. И. Мечникова Сергея Рыженко опубликован короткий видеосюжет с брифинга со словами про пострадавшую девушку: "Был очень большой риск. Удалили 1,5 метра кишечника. А сейчас я смотрю на Жанну, она вся румяная, уже хочет вставать с кровати и бежать, заниматься спортом и личной жизнью".

Жанне Шаровой предстоит долгое лечение

Однако нашлись люди, засомневавшиеся в том, что спустя 10 дней после тяжкого ранения Жанна чувствует себя хорошо. Они оставили такие комментарии: "Наша цель не обесценить ваш труд, а сказать что мы не идиоты, когда с ранением позвоночника за 10 дней шевелят ногами и уже готовы куда-то бежать. Все как один не люди, а киборги…", "На кого рассчитан ваш слезный пост? Кому вы предлагаете поверить в чудо? Палец порежешь, 5 дней болит, заживает. А тут — потеряла 3 литра крови, часть кишечника удалили, позвонки раздроблены… Неделя, и все здоровы!!! Сплошная ложь! Кто писал сценарий для шапито? Фиговый сценарист и ещё фиговей – артисты".

У медиков - свои недоброжелатели

"Телеграфу" Юрий Скребец пояснил, что есть в Днепре определенные люди, с подачи которых и появляются такие нелепые и злые обвинения. При этом девушка действительно может шевелить ногами, несмотря на тяжкую травму, но это лишь свидетельствует о том, что спинной мозг при ранении не был задет. "Ей еще предстоит устанавливать стабилизирующую титановую конструкцию на позвоночник, но до того необходимо восстановить кишечник".

Еще один нацгвардеец – Евгений Мачула – поступил после расстрела в критическом состоянии, в шоке, в Днепровскую клиническую больницу №16.

Как рассказал изданию Redpost врач-травматолог Игорь Гупалов, Евгений потерял много крови и был несколько раз прооперирован. У молодого человека была прострелена рука, травмирована грудная клетка, левое плечо, предплечье и левое бедро. "Больному сделали операции по обработке ран. Сейчас состояние пациента средней тяжести, ближе к удовлетворительному. Лечение протекает без осложнений, он получает лечение в полном объеме", – сообщил врач. Евгению также предстоит курс реабилитации.

Напомним, 27 января около 3:40 в Днепре на территории Южного машиностроительного завода нацгвардеец из Измаила Артемий Рябчук застрелил четырёх военнослужащих, находившихся в караульном помещении и рядом с ним. Пытаясь покинуть режимный объект, он убил работницу военизированной охраны предприятия. Пятеро сослуживцев получили ранения разной степени тяжести. В то же утро Артемий Рябчук был задержан. Ему инкриминируют убийство, дезертирство и хищение оружия. В настоящее время он содержится в СИЗО.

Ранее "Телеграф" сообщил о том, что Артемий Рябчук назвал причину расстрела сослуживцев, но поменял показания.