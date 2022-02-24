Де сховатися у разі ракетних обстрілів: карти бомбосховищ найбільш міст

Варто знати, як захистити себе і своїх рідних від нападу з повітря

Після початку офіційного вторгнення Росії в Україну багато наших співвітчизників піддалися паніці. Тим не менш, деякі регіони й справді знаходяться під ударом, бо існує ймовірність атаки із повітря. Щоб максимально вберегти населення, місцева влада підготувала низку спеціальних укриттів та бомбосховищ.

"Телеграф" розповість, як можна дістатися до найближчого із них у кількох великих українських містах.

Київ

Столична карта була оновлена ще навесні 2021 року. Тоді адреси всі найближчі пункти укриттів було актуалізована та переведено в режим онлайн-карти для кращої зручності.

Наразі ця інформація і справді актуальна, адже в КМДА повідомили про можливу повітряну атаку з боку російської армії

Одеса

Значний фонд споруд цивільної оборони, які використовуються для захисту населення, мають і одесити. Це і сховища, і підвали будинків, і навіть підземні паркінги.

Харків

Вельми потрібною є інформація про об'єкти для укриття нині для харків'ян. Саме це місто одним із перших потрапило під обстріли з боку російських військовослужбовців, а подекуди навіть були зафіксовані вибухи та пожежі. Однак у Харкові є, де сховатися під час нового імовірного нападу РФ.

Дніпро

Наразі у Дніпрі є можливість сховатися від ракетних обстрілів у близько 70 будинках. Також сховища влаштовані на деяких станціях метро або в підвалах магазинів. Більш детальна інформація — на карті.

Нагадаємо, що у четверг, 24 лютого, президент країни-агресора Володимир Путін оголосив про офіційне введення російських військ на окупований Донбас. Після цього почалася масова атака військовослужбовців на різні регіони України. Додамо, що кордон було перетнуто окупантами щонайменше в десяти точках різних областей, серед яких Харківська та Сумська.