Где спрятаться в случае ракетных обстрелов: карты бомбоубежищ городов
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Стоит знать, как защитить себя и родных от наданеия с воздуха
После начала официального вторжения России в Украину многие наши соотечественники подверглись панике. Тем не менее, некоторые регионы действительно находятся под ударом, потому что существует вероятность атаки с воздуха. Чтобы максимально уберечь население, местные власти подготовили ряд специальных укрытий и бомбоубежищ.
"Телеграф" расскажет, как можно добраться до ближайшего из них в нескольких крупных украинских городах.
Киев
Столичная карта была обновлена весной 2021 года. Тогда адреса все ближайшие пункты укрытий были актуализированы и переведены в режим онлайн-карты для лучшего удобства.
Сейчас эта информация действительно актуальна, ведь в КГГА сообщили о возможной воздушной атаке со стороны российской армии
Одесса
Значительный фонд сооружений гражданской обороны, используемых для защиты населения, имеют и одесситы. Это и хранилища, и подвалы домов, а также подземные паркинги.
Харьков
Весьма необходима информация об объектах для укрытия ныне для харьковчан. Этот город одним из первых попал под обстрелы со стороны российских военнослужащих, а иногда даже были зафиксированы взрывы и пожары. Однако в Харькове есть где спрятаться во время нового вероятного нападения РФ.
Днепр
Сейчас в Днепре есть возможность укрыться от ракетных обстрелов около 70 домов. Также хранилища устроены на некоторых станциях метро или в подвалах магазинов. Более подробная информация – на карте.
Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент страны-агрессора Владимир Путин объявил об официальном введении российских войск в оккупированный Донбасс. После этого началась массовая атака военнослужащих на разные регионы Украины. Добавим, что граница была пересечена оккупантами по меньшей мере в десяти точках разных областей, среди которых Харьковская и Сумская.
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