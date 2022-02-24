Укр

Где спрятаться в случае ракетных обстрелов: карты бомбоубежищ городов

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
109
Объектов гражданской обороны есть немало по всей Украине Новость обновлена 24 февраля 2022, 07:32
Объектов гражданской обороны есть немало по всей Украине

Стоит знать, как защитить себя и родных от наданеия с воздуха

После начала официального вторжения России в Украину многие наши соотечественники подверглись панике. Тем не менее, некоторые регионы действительно находятся под ударом, потому что существует вероятность атаки с воздуха. Чтобы максимально уберечь население, местные власти подготовили ряд специальных укрытий и бомбоубежищ.

"Телеграф" расскажет, как можно добраться до ближайшего из них в нескольких крупных украинских городах.

Киев

Столичная карта была обновлена весной 2021 года. Тогда адреса все ближайшие пункты укрытий были актуализированы и переведены в режим онлайн-карты для лучшего удобства.

Сейчас эта информация действительно актуальна, ведь в КГГА сообщили о возможной воздушной атаке со стороны российской армии

Одесса

Значительный фонд сооружений гражданской обороны, используемых для защиты населения, имеют и одесситы. Это и хранилища, и подвалы домов, а также подземные паркинги.

Харьков

Весьма необходима информация об объектах для укрытия ныне для харьковчан. Этот город одним из первых попал под обстрелы со стороны российских военнослужащих, а иногда даже были зафиксированы взрывы и пожары. Однако в Харькове есть где спрятаться во время нового вероятного нападения РФ.

Днепр

Сейчас в Днепре есть возможность укрыться от ракетных обстрелов около 70 домов. Также хранилища устроены на некоторых станциях метро или в подвалах магазинов. Более подробная информация – на карте.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент страны-агрессора Владимир Путин объявил об официальном введении российских войск в оккупированный Донбасс. После этого началась массовая атака военнослужащих на разные регионы Украины. Добавим, что граница была пересечена оккупантами по меньшей мере в десяти точках разных областей, среди которых Харьковская и Сумская.

Война: войска Путина зайшли в Украину, Россия ведет ракетный обстрел многих городов Украины (обновляется)
Украина
Война: войска Путина зайшли в Украину, Россия ведет ракетный обстрел многих городов Украины (обновляется)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Война: войска Путина зайшли в Украину, Россия ведет ракетный обстрел многих городов Украины (обновляется)
Война: войска Путина зайшли в Украину, Россия ведет ракетный обстрел многих городов Украины (обновляется)
Дата публикации
Категория
Объектов гражданской обороны есть немало по всей Украине
Где спрятаться в случае ракетных обстрелов: карты бомбоубежищ городов
Дата публикации
Категория
Военное положение
В Украине введено военное положение: что это такое и какие запреты предусматривает
Дата публикации
Категория
Скрины из видео взрывов
Украина в огне: в сети публикуют первые видео взрывов
Дата публикации
Категория
Байден пообещал Путину быстрый ответ
Байден заявил, что Россия выбрала путь войны против Украины