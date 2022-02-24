Рус

ЗСУ знищили на Донбасі російські танки та вантажівки: подробиці

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
204
ЗСУ знищили на Донбасі ворожі танки Новина оновлена 24 лютого 2022, 09:02
ЗСУ знищили на Донбасі ворожі танки

Російські війська зазнають втрат на Донбасі

Після оголошення Росією війни Україні та початку наступу російських військ Збройні сили України інформують про знищення кількох одиниць російської бронетехніки та вантажівок на Донбасі.

Про це повідомляється на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у соцмережі Фейсбук у четвер, 24 лютого, вранці.

"Оперативна інформація зі сходу України. У районі Щастя знищено два танки та кілька вантажівок Росії", — йдеться в повідомленні.

Раніше у Генеральному штабі Збройних сил України повідомляли про знищення на Донбасі шести одиниць повітряної техніки росіян — п’яти літаків та гелікоптера.

Як повідомлялося, військами РФ у четвер, 24 лютого вранці було завдано артилерійських та ракетних ударів по українській території.

Окрім цього російські війська перейшли кордон і увійшли на українську територію. Очевидці у соцмережах та телефонному режимі повідомляють про бої у Харкові, вибухи у передмісті Києва, у Бердянську. Надходять повідомлення про вибухи у Херсоні, Миколаєві та Краматорську.

В Україні з 24 лютого після нападу Росії запроваджено військовий стан.

Теги:
#Росія #Війна #Донбас #Щастя #Російські танки #ЗСУ
Дмитро Кулеба назвав 5 кроків для досягнення миру
Україна
"Зупиніть Путіна!" Кулеба звернувся до світових парнерів і назвав 5 кроків для миру
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Дмитро Кулеба назвав 5 кроків для досягнення миру
"Зупиніть Путіна!" Кулеба звернувся до світових парнерів і назвав 5 кроків для миру
Дата публікації
Категорія
Російські війська атакують практично всю територію України
Війна: війська Путіна заходять до України, Росія веде обстріл багатьох міст України (оновлюється)
Дата публікації
Категорія
Об’єкти цивільної оборони розташовані по всій Україні
Де сховатися у разі ракетних обстрілів: карти бомбосховищ найбільш міст
Дата публікації
Категорія
В Україні ввели воєнний стан
В Україні введено воєнний стан: що це таке та які заборони передбачає
Дата публікації
Категорія
Байден пообіцяв Путіну швидку відповідь
Байден заявив, що Росія обрала шлях війни проти України