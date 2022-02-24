ЗСУ знищили на Донбасі російські танки та вантажівки: подробиці

Російські війська зазнають втрат на Донбасі

Після оголошення Росією війни Україні та початку наступу російських військ Збройні сили України інформують про знищення кількох одиниць російської бронетехніки та вантажівок на Донбасі.

Про це повідомляється на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у соцмережі Фейсбук у четвер, 24 лютого, вранці.

"Оперативна інформація зі сходу України. У районі Щастя знищено два танки та кілька вантажівок Росії", — йдеться в повідомленні.

Раніше у Генеральному штабі Збройних сил України повідомляли про знищення на Донбасі шести одиниць повітряної техніки росіян — п’яти літаків та гелікоптера.

Як повідомлялося, військами РФ у четвер, 24 лютого вранці було завдано артилерійських та ракетних ударів по українській території.

Окрім цього російські війська перейшли кордон і увійшли на українську територію. Очевидці у соцмережах та телефонному режимі повідомляють про бої у Харкові, вибухи у передмісті Києва, у Бердянську. Надходять повідомлення про вибухи у Херсоні, Миколаєві та Краматорську.

В Україні з 24 лютого після нападу Росії запроваджено військовий стан.