ВСУ уничтожили на Донбассе российские танки и грузовики: подробности
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Российские войска несут потери на Донбассе
После объявления Россией войны Украине и начала наступления российских войск Вооруженные силы Украины информируют об уничтожении нескольких единиц российской бронетехники и грузовиков на Донбассе.
Об этом сообщается на странице Сухопутных войск ВСУ в соцсети Фейсбук в четверг, 24 февраля, утром.
"Оперативная информация с востока Украины. В районе Счастья уничтожены два танка и несколько грузовиков рф", — говорится в сообщении.
Ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщали об уничтожении на Донбассе шести единиц воздушной техники россиян — пяти самолетов и вертолета.
Как сообщалось, войсками РФ в четверг, 24 февраля утром были нанесены артиллерийские и ракетные удары по украинской территории.
Кроме этого российские войска перешли границу и вошли на украинскую территорию. Очевидцы в соцсетях и телефонном режиме сообщают о боях в Харькове, взрывах в пригородах Киева, в Бердянске. Поступают сообщения о взрывах в Херсоне, Николаеве и Краматорске.
В Украине с 24 февраля после нападения России введено военное положение.
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