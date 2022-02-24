ВСУ уничтожили на Донбассе российские танки и грузовики: подробности

Российские войска несут потери на Донбассе

После объявления Россией войны Украине и начала наступления российских войск Вооруженные силы Украины информируют об уничтожении нескольких единиц российской бронетехники и грузовиков на Донбассе.

Об этом сообщается на странице Сухопутных войск ВСУ в соцсети Фейсбук в четверг, 24 февраля, утром.

"Оперативная информация с востока Украины. В районе Счастья уничтожены два танка и несколько грузовиков рф", — говорится в сообщении.

Ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщали об уничтожении на Донбассе шести единиц воздушной техники россиян — пяти самолетов и вертолета.

Как сообщалось, войсками РФ в четверг, 24 февраля утром были нанесены артиллерийские и ракетные удары по украинской территории.

Кроме этого российские войска перешли границу и вошли на украинскую территорию. Очевидцы в соцсетях и телефонном режиме сообщают о боях в Харькове, взрывах в пригородах Киева, в Бердянске. Поступают сообщения о взрывах в Херсоне, Николаеве и Краматорске.

В Украине с 24 февраля после нападения России введено военное положение.