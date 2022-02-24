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Вторгнення Росії: в "Дії" стануть недоступними низка документів

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Сервіз "Дія" попередив про зміни у роботі Новина оновлена 24 лютого 2022, 20:55
Сервіз "Дія" попередив про зміни у роботі

Обмеження запроваджуються до стабілізації ситуації в Україні.

В Україні на тлі російського вторгнення тимчасово відключать доступ до деяких електронних документів у Дії.

Про це повідомляє пресслужба сервісу.

"Служби нацбезпеки відключать усі держреєстри, доки ситуація в Україні не стабілізується, щоб гарантувати безпеку даних українців", — сказано в повідомленні.

Зазначається, що українці тимчасово втратять доступ до деяких документів та низки послуг, однак їх перелік розробники не уточнювали.

Також там нагадали, що сам сервіс не зберігає дані про мешканців нашої країни, а лише підтягує їх із державних реєстрів.

Як повідомлялося раніше, повномасштабне вторгнення російських військ почалося рано вранці 24 лютого, згідно з останніми даними, найважчою ситуація є на Півдні України, а саме в Херсонській області.

Крім того, стало відомо, що російські війська захопили територію навколо Чорнобильської АЕС. Персонал станції знаходиться у заручниках.

Також повідомлялося про те, що окупанти змогли отримати контроль над аеропортом Гостомель, що під Києвом, проте, за деякими даними, вже ввечері ЗСУ повернули його під свій контроль.

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#Україна #Росія #ДІЯ
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