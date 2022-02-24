Вторжение России: в "Дие" станут недоступными ряд документов

Ограничения вводятся до стабилизации ситуации в Украине.

В Украине на фоне российского вторжения временно отключат доступ к некоторым электронным документам в "Дие".

Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

"Службы нацбезопасности отключат все госреестры, пока ситуация в Украине не стабилизируется, чтобы обеспечить безопасность данных украинцев", — сказано в сообщении.

Отмечается, что украинцы временно потеряют доступ к некоторым документам и ряду услуг, однако их перечень разработчики уточнять не стали.

Также там напомнили, что сам сервис не хранит данные о жителях нашей страны, а лишь подтягивает их из государственных реестров.

Как сообщалось ранее, полномасштабное вторжение российских войск началось ранним утром 24 февраля, согласно последним данным, наиболее тяжелой ситуация является на Юге Украины, а именно в Херсонской области.

Кроме того, стало известно, что российские войска захватили территорию вокруг Чернобыльской АЭС. Персонал станции находится в заложниках.

Также сообщалось о том, что оккупанты смогли получить контроль над аэропортом Гостомель, что под Киевом, однако по некоторым данным уже вечером ВСУ вернули его под свой контроль.