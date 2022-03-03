Кулеба яскраво відповів на пропагандистську брехню лаврова

Кулеба звинуватив МЗС Росії лаврова у брехні та поширенні дезінформації.

Поки західні країни та США продовжують вводити персональні санкції проти диктатора володимира путіна і глави МЗС рф сергія лаврова, влада росії продовжує поширювати неправдиву інформацію про Україну та її керівництво. На захист української влади став Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Політик звинуватив лаврова у брехні про "факельну ходу нацистів" в Україні.

Про це повідомляє "УП", посилаючись на ексклюзивний коментар Дмитра Кулеби.

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МЗС України наголосило, що лавров дозволяє собі багато зайвого, починаючи персональними випадами на адресу Президента України. Однак на відміну від керівництва росії, Володимир Зеленський перебуває зі своїм народом завжди поруч, як у військовий, так і в мирний час, тоді поки лавров і путін ховаються в бункерах.

"Зараз єдина ідеологія в Україні — це Народна війна проти російських загарбників. Ви кинули в м’ясорубку російських солдатів, яких вам, очевидно, зовсім не шкода. В Україні горять не смолоскипи, а російські танки" — наголосив Кулеба, додавши, що саме росія вдається до злочинних практик нацизму.

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Нагадаємо, що 25 лютого стало відомо про особисті санкції та від Європейського союзу проти цих двох політиків. Також світова спільнота не лише допомагає Україні зброєю та боєприпасами, а й санкційно. Глава українського Міда Дмитро Кулеба зазначає, що перед Росією опускається залізна завіса.

Раніше "Телеграф" писав, що в паризькому музеї воскових фігур Гревен вилучили воскову фігуру путіна, адже "персонал не хоче проходити повз нього (путіна) щодня".

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення росії на територію України цивілізовані країни світу пішли на найпотужніші санкції, щоб зупинити кривавого диктатора путіна, зокрема, Євросоюз 2 березня відключив великі банки росії від SWIFT.