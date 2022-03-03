Кулеба ярко ответил на пропагандистское вранье лаврова

Кулеба обвинил МИД рф лаврова во лжи и распространении дезинформации.

Пока западные страны и США продолжают вводить персональные санкции против диктатора владимира путина и главы МИД рф сергея лаврова, власти россии продолжают распространять неправдивую информацию об Украине и ее руководстве. На защиту украинской власти стал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Политик обвинил лаврова во вранье о "факельном шествии нацистов" в Украине.

Об этом сообщает "УП", ссылаясь на эксклюзивный комментарий Дмитрия Кулебы.

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МИД Украины отметил, что лавров позволяет себе много лишнего, начиная персональными выпадами в адрес Президента Украины. Однако в отличие от руководства рф, Владимир Зеленский находится со своим народом всегда рядом, как в военное, так и в мирное время, в то время пока лавров и путин прячутся в бункерах.

"Сейчас единственная идеология в Украине – это Народная война против российских захватчиков. Вы бросили в мясорубку русских солдат, которых вам, очевидно, совсем не жалко. В Украине горят не факелы, а российские танки" — подчеркнул Кулеба, добавив, что именно россия прибегает к преступным практикам нацизма.

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Напомним, что 25 февраля стало известно про личные санкции и от Европейского союза против этих двух политиков. Также мировое сообщество не только помогает Украине оружием и боеприпасами, но и санкционно. Глава украинского Мида Дмитрий Кулеба отмечает, что перед Россией опускается железный занавес.

Ранее "Телеграф" писал, что в парижском музее восковых фигур Гревен изъяли восковую фигуру путина, ведь "персонал не хочет проходить мимо него (путина) каждый день".

Напомним, после полномасштабного вторжения россии на территорию Украины цивилизованные страны мира пошли на мощнейшие санкции, чтобы остановить кровавого диктатора путина, в частности Евросоюз 2 марта отключил крупные банки россии от SWIFT.