Таємничий рейс до США та переговори з Ізраїлем та Туреччиною: з ким говорив путін на тлі невдач в Україні

Лідери Туреччини та Ізраїлю обговорювали з путіним тему України

Поки Україна продовжує знищувати російських окупантів, які вторглися в нашу країну, на дипломатичному фронті теж кипить робота.

Зокрема, як повідомляє CNN, глава МЗС України Дмитро Кулеба провів переговори з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Їхня розмова відбулася у вельми незвичайному місці, а саме на кордоні Польщі та України.

"У нас відбулася продуктивна дискусія про ефективність уже введених проти росії санкцій та вжитих заходів, а також, що важливіше, про наші майбутні кроки з постачання Україні необхідної зброї та введення додаткових санкцій проти росії", — сказав Кулеба журналістам за підсумками зустрічі.

Варто зазначити, що Блінкен раніше заявляв, що витівка росії із захоплення України вже провалилася, а також висловив переконання, що наша країна цілком здатна здолати агресора.

Нагадаємо, вранці 5 березня з’явилася інформація про те, що з Росії до США вирушив таємничий рейс, який обслуговує перших осіб країни. За даними МЗС Росії, він вирушив туди, щоб забрати своїх дипломатів.

Пізніше стало відомо, що тим часом на зустріч із кривавим диктатором володимиром путіним прибув до Москви з незапланованим візитом прем’єр Ізраїлю Нафталі Беннет. Також відомо, що після цього він зателефонував президенту України Володимиру Зеленському, а потім вирушив на зустріч з канцлером ФРН Олафом Шольцем.

Увечері 5 лютого також стало відомо, що з путіним провів переговори президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган. Зокрема він передав російському диктатору слова Зеленського про те, що той готовий зустрітися з ним у Стамбулі.