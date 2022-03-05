Укр

Таинственный рейс в США и переговоры с Израилем и Турцией: с кем говорил путин на фоне неудач в Украине

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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владимир путин Новость обновлена 05 марта 2022, 22:02
владимир путин

Лидеры Турции и Израиля обсуждали с путиным тему Украины

Пока Украина продолжает уничтожать российских оккупантов, вторгнувшихся в нашу страну, на дипломатическом фронте тоже вовсю кипит работа.

В частности, как сообщает CNN, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Их разговор состоялся в весьма необычном месте, а именно на границе Польши и Украины.

"У нас состоялась продуктивная дискуссия об эффективности уже введенных против россии санкций и принятых мер, а также, что более важно, о наших будущих шагах по поставке Украине необходимого оружия и введению дополнительных санкций против россии", — сказал Кулеба журналистам по итогам встречи.

Стоит отметить, что Блинкен ранее заявлял, что затея россии по захвату Украины уже провалилась, а также выразил убеждение, что наша страна вполне способна одолеть агрессора.

Напомним, утром 5 марта появилась информация о том, что из россии в США отправился таинственный рейс, обслуживающий первых лиц страны. Согласно данным МИД рф, он отправился туда, чтобы забрать своих дипломатов.

Позже стало известно, что тем временем на встречу с кровавым диктатором владимиром путиным прибыл в Москву с незапланированным визитом премьер Израиля Нафтали Беннет. Также известно, что после этого он созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем отправился на встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Вечером 5 февраля также стало известно, что с путиным провел переговоры президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В частности, он передал российскому диктатору слова Зеленского о том, что тот готов встретиться с ним в Стамбуле.

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#Украина #Турция #Россия #Израиль
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