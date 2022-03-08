Лідери Евросоюзу зберуться обговорювати війну росії проти України та її наслідки: подробиці

На порядку денному саміту також питання оборони та енергетики.

Країни-учасники Європейського Союзу зберуться на неформальний саміт для обговорення російського воєнного вторгнення в Україну. Зустріч запланована на 10-11 березня у французькому Версалі.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться у запрошенні, яке направив главам країн-членів ЄС голова Євроради Шарль Мішель.

Президент Європейської ради підкреслив, що російська військова агресія є груби порушенням міжнародного права та суттєво підриває безпеку Європи.

"Росія завдає невимовних страждань українському населенню. Ми віддаємо належне народу України за мужність, виявлену під час захисту своєї країни. Разом з Україною ми твердо стоїмо на боці свободи та демократії. Україна — частина нашої європейської сім'ї", — йдеться у листі.

Мішель додав, що Європейськи Союз об'єднався та запровадив найсуворіші за всю історію існування санкції у відповідь на російську агресію, а всі країни-учасники Союзу надають гуманітарну, політичну, фінансову та матеріальну підтримку Україні.

"Цей конфлікт та його наслідки будуть у центрі нашої неофіційної зустрічі у Версалі 10 та 11 березня, яку люб'язно прийме у себе президент Макрон", — повідомив президент Європейської ради.

Зазначається, що на неформальному саміті ЄС країни-учасники мають обговорити три конкретні питання: зміцнення оборонного потенціалу ЄС, зниження енергетичної залежності, зокрема, від російського газу, нафти та вугілля, та створення надійнішої економічної бази.

"Наша зустріч розпочнеться 10 березня о 17:30 з обміну думками з головою Європарламенту. Наша ціль першого дня — зосередитися на ситуації в Україні, а також на обороні та енергетиці. 11 березня наше ранкове засідання та робочий обід будуть присвячені новій моделі зростання та інвестицій", — уточнив Мішель.

Нагадаємо, що у відповідь на російське вторгнення в Україну Європейський Союз заборонив обіг своєї валюти у росії, відключив найбільші банки країни-агресора від міжнародної платіжної системи SWIFT, запровадив суворі санкції, які б'ють по російській економіці та погодив персональні санкції проти Путіна та Лаврова.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ЄС надав Україні понад мільярд євро.