Коли прийде тепло: прогноз погоди на квітень

Синоптики розповіли, якою погодою потішить українців квітень

У квітні, коли стартує сезон підготовки землі до посадки овочів, українці можуть очікувати на істотне потепління, але не обійдеться без дощів. Докладніше про прогноз погоди в Україні на квітень 2022 року "Телеграф" дізнався у синоптиків.

Прогноз погоди на березень від вченої-метеоролога

Завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова, спираючись на довгострокові розрахунки, говорить про ймовірне різке підвищення температури повітря у квітні. За даними вченої, до кінця місяця стовпчики термометрів в окремі дні перевищать 20 градусів тепла.

Прогноз погоди на березень від народного синоптика Деркача

Народний синоптик Володимир Деркач розповів, що вже у першій декаді квітня очікується потепління. Однак у деякі дні буде ще хмарно, а ще можливі дощі. Потім, за його словами, можна чекати на справжнє весняне тепло. Але в середині місяця, додає народний синоптик, знову прийде негода, температура знизиться, можливі опади та навіть заморозки вночі. Кінець квітня, зазначає Деркач, може бути з дощами, але температура повітря буде досить комфортною, хоч і з перепадами у бік мінусу в окремі дні.

Прогноз погоди на березень від народного синоптика Щедріна

Народний синоптик Станіслав Щедрін обіцяє на початку квітня похолодання до 6-12 градусів тепла вдень, до 2-4 градусів із позначкою "плюс" – уночі. Крім того, говорить про заморозки до 0-3 градусів на території країни, крім південних регіонів. З 5 квітня, за словами Щедріна, настане тривалий період потепління у всіх областях України. Народний синоптик зазначає, що градуси можуть доходити до +15-18 тепла, тоді як на півдні та заході взагалі стовпчики термометрів можуть досягти 20-24 градусів зі знаком "плюс". Водночас прогнозуються сильні дощі, грози, шквали. Наприкінці місяця, 25-30 квітня, Щедрін попереджає про можливе похолодання, але спад опадів у більшості регіонів. Увесь місяць, за словами Щедріна, буде вітряним.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на початку квітня у низці регіонів України можуть пройти дощі та є ймовірність гроз. Але температура повітря, згідно з прогнозами, не опускатиметься нижче 10 градусів тепла.