Когда придет тепло: прогноз погоды в Украине на апрель

Синоптики рассказали, какой погодой порадует украинцев апрель

В апреле, когда стартует сезон подготовки земли к посадке овощей, украинцы могут ожидать существенное потепление, но не обойдется без дождей. Подробнее о прогнозе погоды в Украине на апрель 2022 года "Телеграф" узнал у синоптиков.

Прогноз погоды на март от ученой-метеоролога

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, опираясь на долгосрочные расчеты, говорит о вероятном резком повышении температуры воздуха в апреле. По данным ученой, к концу месяца столбики термометров в отдельные дни превысят 20 градусов тепла.

Прогноз погоды на март от народного синоптика Деркача

Народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что уже в первой декаде апреля ожидается потепление. Однако в некоторые дни будет еще пасмурно, а еще возможны дожди. Затем, по его словам, можно ждать настоящего весеннего тепла. Но в середине месяца, добавляет народный синоптик, снова придет непогода, температура снизится, вероятны осадки и даже заморозки ночью. Конец апреля, отмечает Деркач, может быть с дождями, но температура воздуха будет достаточно комфортной, хотя и с перепадами в сторону "минуса" в отдельные дни.

Прогноз погоды на март от народного синоптика Щедрина

Народный синоптик Станислав Щедрин обещает в начале апреля похолодание до 6-12 градусов тепла днем, до 2-4 градусов с отметкой "плюс" – ночью. Кроме того, говорит о заморозках до 0-3 градусов на территории страны, исключая южные регионы. С 5 апреля, по словам Щедрина, наступит длительный период потепления во всех областях Украины. Народный синоптик отмечает, что градусы могут доходить до +15-18 тепла, тогда как на юге и западе и вовсе столбики термометров могут достичь 20-24 градусов со знаком "плюс". Вместе с тем, прогнозируются обильные дожди, грозы, шквалы. В конце месяца, 25-30 апреля, Щедрин предупреждает о возможном похолодании, но спаде осадков в большинстве регионов. Весь месяц, по словам Щедрина, будет ветреным.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в начале апреля в ряде регионов Украины могут пройти дожди и есть вероятность гроз. Но температура воздуха, согласно прогнозам, не будет опускаться ниже 10 градусов тепла.