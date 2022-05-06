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Україна може повністю припинити переговори: Зеленський поставив умову росії

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Зеленський поставив ще один ультиматум путіну Новина оновлена 06 травня 2022, 18:33
Зеленський поставив ще один ультиматум путіну

Дипломатичні переговори України й росії просуваються складно через небажання країни-агресора домовлятися

Мирним переговорам України з росією настане кінець, якщо російська сторона піде на вбивство полонених українців — мирних жителів та військових.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Королівському інституту міжнародних відносин.

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Президент України зазначив, що він має на увазі тих полонених, які могли б бути звільнені.

"Якщо росія вбиває мирних жителів чи військових, які могли б бути звільнені, ми не можемо вести з ними дипломатичні переговори", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, що українська влада попереджала офіційну Москву, що крапку у переговорах також може поставити знищення українського Маріуполя. Після цієї заяви російський кривавий диктатор володимир путін відмовився від штурму заводу "Азовсталь", де переховуються українські військові та цивільні. Однак, обіцянок путіна вистачило ненадовго і російські війська таки розпочали штурм маріупольського підприємства.

Крім того, Володимир Зеленський вважає, що звірства російських військ в Маріуполі та Бучі, ще більше звузили можливість мирних переговорів з Кремлем.

А секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що мирного договору з росією не може, а почате нею військове вторгнення може закінчитися лише капітуляцією Москви.

Теги:
#Україна #Росія #Переговори #Війна #Полонені #Володимир Зеленський
Зеленський поставив ще один ультиматум путіну
Україна
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