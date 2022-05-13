Переговори з рф, доля Донбасу та пропозиції Макрона: 8 гучних заяв з інтерв'ю Зеленського

Глава держави переконаний, що Україна може закінчити війну з росією шляхом мирних перемовин, проте агресор повинен зробити кроки назустріч

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 13 травня, на 79-ий день війни з росією, дав інтерв'ю італійському телеканалу "Rai 1". Під час своєї промови гарант розповів, чого хоче Україна від переговорів з росією, про допомогу інших держав, які допомагають у боротьбі з агресором та заблоковані окупантами порти. Не забув український лідер згадати і про подальші кроки українського керівництва задля порятунку поранених з багатостраждальної "Азовсталі".

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У цьому матеріалі "Телеграф" вирішив зібрати найголосніші заяви Верховного Головнокомандувача України Володимира Зеленського:

- Я, як президент, готовий говорити з путіним, але тільки з ним, без його посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів;

- В перемовинах ми готові говорити — принаймні вийдіть з тієї території, яку ви окупували починаючи з 24 числа. Так, ви будете на деяких наших тимчасово окупованих територіях продовжувати стояти, на жаль, але це перший зрозумілий крок, щоб про щось говорити, давайте це зробимо. Ми не чуємо відповідей на це питання…

- Він (Макрон — ред. редакцією) хотів знайти результати в посередництві між нами. Він не знайшов. І не з нашого боку. Він не знайшов з боку російської федерації. А мені пропонувати деякі речі, пов'язані з поступками щодо нашого суверенітету задля того, аби зберегти обличчя путіну… Мені здається, це не дуже коректно;

- Зберегти лице (путіну – ред. редакцією)? Йому треба, я вважаю, зберегти його державу

- Ми готові говорити з росією про те, що не на часі рішення по Криму, тому що йде війна, на часі людські життя, давайте відставимо це питання, якщо воно ускладнює процес переговорів. Якщо питання Криму ускладнює процес зустрічі президентів України і росії, давайте відставимо це питання. Наша делегація в Туреччині пропонувала відставити, але не назавжди. Ми не почули згоди;

- Широка автономія Донбасу? Там нічого не залишилося. Яка широка автономія? Чого?.. Перед тим, як говорити про той чи інший формат тих територій, не можна було вбивати десятки тисяч людей. Ось у цьому проблема. Вони вбили, все зруйнували і кажуть, щоб давати тепер автономію. Ми ніколи не визнаємо їхню автономію;

- Ми забрали цивільних з заводу ("Азовсталі" — ред. редакцією), зараз стоїть питання щодо поранених і живих. І, чесно скажу, що ми не хочемо залишати там убитих людей, тому що їх чекають сім'ї… Ми передавали росії інформацію, ми навіть застосовували механізм залучення третьої країни. І Ізраїль, і Швейцарія, і Туреччина сьогодні працюють над цим;

- (про війська рф у Придністров’ї) Ця частина угруповання, якщо вона піде, ми їх не дуже боїмося. Тому що з 15 тисяч вміють воювати до 3 тисяч осіб, наскільки ми знаємо. Це може бути викликом, але ми не бачимо там дуже великої загрози.

Інтерв’ю італійському каналу "Rai 1"

Раніше "Телеграф" розповідав найголовніше з виступу президента України Володимира Зеленського на сесії "Wall Street Journal CEO Council Summit", де глава держави поділився планами щодо завершення війни з росією.