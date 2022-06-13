Наші бійці не виходили на зв'язок майже 1,5 місяця

Більш як дві тисячі військовослужбовців, які воювали з російськими окупантами на маріупольському заводі "Азовсталь, наразі перебувають у в'язницях так званої "ДНР". Вони не здалися у полон, але були вимушені скласти зброю, адже територію підприємства неможливо було деблокувати. Дружина бійця полку "Азов" Наталія Зарицька вважає, що повернення наших воїнів в Україну не буде швидким.

Про це жінка заявила в інтерв'ю виданню "Новое время". Зарицька додала, що з моменту виходу її чоловіка Богдана із заводу, з ним не було жодного зв'язку і вона навіть не знає, де він і в якому стані.

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Дружина азовця зазначила, що вихід наших військових з "Азовсталі" тривав кілька днів. Її чоловік виходив одним з перших, після чого зв'язок з ним обірвався.

"У день виходу Богдан написав мені, що, мабуть, це буде Оленівка – в'язниця на території так званої "ДНР". Але чи дістався він до того місця, чи не перевезли хлопців далі й чи живий він взагалі — поки що мені невідомо", — повідомила Наталя Зарицька.

Жінка додала, що інформацію про вихід бійців на зв'язок, яка з'являлася у ЗМІ, не можна назвати перевіреною і щодо її чоловіка, то з ним точно зв'язку не було.

"Днями померла його мама, а я навіть не знаю, як йому про це повідомити", — підкреслила дружина бійця полку "Азов", зазначивши, що востаннє він писав 17 травня в день виходу з "Азовсталі".

Крім того, Зарицька повідомила, що долею азовців й визволенням їх з полону займаються декілька уповноважених органів — Національне інформаційне бюро та Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Також це питання лежить у компетенції ГУР та СБУ.

"З нами органи влади комунікують справно, але розуміємо, що не всю інформацію вони можуть висвітлювати. Ми знатимемо, що їхня робота виконана ефективно лише коли почуємо голоси наших чоловіків, а ще краще — коли обіймемо їхні будинки на українській землі. До цього виважено чекаємо", — зазначила жінка.

При цьому вона не виключає, що звільнення українських бійців може тривати роками. Наталя Зарицька каже, що найреальніший спосіб забрати азовців з полону — обміняти їх на полонених росіян, однак РФ не віддасть українських захисників так просто — треба, щоб на Кремль тиснула міжнародна спільнота.

"Я не скидаю з рахунків такого сценарію, де звільнення хлопців через їхню медійність триватиме роками. Хоча ця медійність і є гарантом збереження життя. Але з іншого боку, чим більше вони страждатимуть у полоні — тим більше врізатиметеся на тисячоліття їхній подвиг. Не думаю, що Росія у цьому зацікавлена. Першочергове завдання зараз зрозуміти, де вони, тому відбувається низка відкритих та закритих зустрічей, звернення до міжнародних спільнот", — резюмувала дружина бійця полку "Азов".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що бойовики так званої "ДНР" заявляли про бажання засудити бійців полку "Азов", яких забрали з "Азовсталі". Також висувалися припущення, що бойовики мають намір застосувати до них найвищий ступінь покарання — розстріл. Це рішення відразу ж засудили багато міжнародних організацій, у тому числі Червоний Хрест.