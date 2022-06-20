"Захищатимемося": Кулеба пояснив, на що готова Україна у разі проблем зі зброєю

Характер війни не дозволить українцям відступити

"Це війна за наше існування", — міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вкотре наголосив на важливості швидких поставок озброєння від західних партнерів. Він також додав, що Україна не припинить оборону, якщо доведеться — "воюватиме лопатами".

Про це глава МЗС повідомив в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD. Він зазначив, що війна проти росії не зупиниться, навіть якщо від союзників надходження озброєння не буде.

Оперативні новини про події в Україні — у нашому Telegram

Кулеба заявив, що Україна буде вдячна за допомогу із озброєнням і пізніше, але за це заплатять часом та життям людей. "Чим раніше зброя буде відправлена, тим більшою буде допомога для нас", — сказав глава МЗС.

Читайте також: Категорія Політика Столтенберг та Джонсон зробили тривожні заяви про війну в Україні Українці протистоять серйозному супротивнику, проте Захід готовий підтримувати нашу боротьбу

Німеччина, одна з країн, що зволікають з постачанням Україні обіцяного раніше озброєння, зокрема зенітних установок та сучасних танків. Відомі приблизні терміни постачання гаубиць Panzerhaubitze 2000 — після 22 червня, решта озброєння може прибути пізніше, навіть до початку осені. Нагадаємо, що окрім Німеччини, гаубиці Україна отримає від Нідерландів.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна отримує в рази менше важкого озброєння, ніж потрібно. Наприклад, РСЗВ високої дальності замість 300 трохи більше ніж 50. Україні також пообіцяли додаткові системи оборони за підсумками третьої зустрічі в Рамштайні.