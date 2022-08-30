"Передову закрили": що відомо про заборону роботи на фронті цивільних ЗМІ

Цивільним журналістам заборонили будь-яку роботу з військовими підрозділами

У вівторок, 30 серпня, на 188-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що деяким представникам ЗМІ заборонять висвітлювати події на "передовій".

Про це повідомили одразу кілька кореспондентів, зокрема Руслан Смещук, якого нещодавно нагородили орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Заборона стосується лише цивільних журналістів.

Смещук розповів, що його завтрашню фронтову зйомку скасували через заборону на роботу для цивільних репортерів із військовими підрозділами. Представники ЗМІ вважають, що це реакція військового командування на всілякий витік інформації через контрнаступ ЗСУ на Херсон.

"Колеги кажуть, що з завтрашнього дня вступає в дію військовий наказ, який блокує будь-яку роботу цивільних репортерів з військовими підрозділами. І навіть немов би повна заборона на роботу в зоні відповідальності підрозділів. Тобто, наприклад, евакуація в умовному Краматорську теж потрапляє під цю заборону. Але в цій частині — це ще не точно. Коллеги кажуть це реакція на вчорашні різноманітні витоки інформації", — написав Смещук.

У Генштабі зробили рекомендації для ЗМІ й не тыльки з цього приводу.

Рекомендації від Міноборони України та ЗСУ

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Нагадаємо, 29 серпня ЗСУ провели наступальну операцію на Херсонському напрямку, проте українські військові закликали до "тиші". За словами представника ЗСУ Наталії Гуменюк, бурхлива реакція у соціальних мережах та потік новин із відповідної ділянки фронту шкодять українським захисникам.

Вже наступного дня у Херсоні місцеві жителі чули стрілянину та вибухи.