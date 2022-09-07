Переможниця благодійного розіграшу марок за підписом Зеленського отримала їх, хоч і не планувала

Переможниця благодійного розіграшу отримала свій приз — марки "Російський військовий корабель…" за підписом Зеленського

Нагорода знаходить переможців, навіть якщо вони на це і не чекають. Як багато наших читачів пам’ятають, "Телеграф" спільно з волонтерами Тетяною Сохар та Ганною Голубковою брав участь у благодійному зборі коштів на дорогий та критично важливий для маленьких пацієнтів пристрій — електроенцефалографа з монітором церебральних функцій для Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні.

Завдяки всім небайдужим людям апаратура була успішно придбана та доставлена до медустанови, де її одразу ж пустили в роботу.

Зважаючи на те, що вартість електроенцефалографа значна — 1,1 млн грн, — ми оголосили кілька аукціонів, призами яких стали марки "Російський військовий корабель, йди…" з підписами президента України Володимира Зеленського та головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. На кону було по два комплекти марок від "Укрпошти" — один для розіграшу між тими, хто задонатить суму від 200 грн на зазначені реквізити, ще один комплект мав дістатись тому, хто зробить максимальну пожертву.

Під час першого етапу збору коштів "Телеграф" ще 25 липня розіграв знамениті марки "Російський військовий корабель…" за підписом президента Володимира Зеленського, за рахунок чого вдалося зібрати 300 тисяч гривень.

Тоді переможницею розіграшу стала Юлія Ященко – її було визначено методом випадкового вибору за допомогою відомого онлайн генератора випадкових чисел Random.org.

Юлія лише хотіла допомогти дітям і не стежила за результатами розіграшу, і лише нещодавно звернулася до Тетяни Сохар за уточненням:

"Вітаю, пані Тетяно!

Щиро вдячна Вам за організацію та можливість взяти участь у благодійному зборі коштів на електроенцефалограф для Миколаївської ОДКЛ у липні. Оскільки теж працюю з малюками – з радістю долучилася, бо розумію, наскільки це дійсно надзвичайно важливо для успішної діагностики та реабілітації наших найменших пацієнтів.

На пост з результатами розіграшу натрапила випадково та була надзвичайно вражена, що я є однією з переможців, оскільки це в моєму житті перший виграш Чи дійсно це правда і я можу стати власницею ексклюзивного комплекту марок?

Щиро вдячна за те, що допомагаєте комусь у здійсненні мрій, а комусь – стати трошки чарівником! Слава Україні! Разом переможемо!

З повагою, Ященко Юлія".

Як уже встигли переконатися інші переможці розіграшів, як, наприклад, переможниця другого етапу збору коштів — розіграшу марок за підписом головкому ЗСУ Валерія Залужного Людмила Здрилюк, переможці справді стають володарями марок.

Не стала винятком і Юлія, котра вже отримала марки за підписом президента.

Нагадаємо, раніше за ініціативи Тетяни Сохар та Ганни Голубкової та за медійної підтримки видань "Телеграф" та OBOZREVATEL було організовано розіграш футболки воротаря збірної України з футболу Георгія Бущана (теж з автографом). На отримані кошти закупили медичну апаратуру для Запорізької обласної лікарні.