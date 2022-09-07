Победительница благотворительного розыгрыша марок с подписью Зеленского получила их, хоть и не планировала

Победительница благотворительного розыгрыша получила свой приз — марки "Русский военный корабль…" с подписью Зеленского

Награда находит победителей, даже если они этого и не ждут. Как многие наши читатели помнят, "Телеграф" совместно с волонтерами Татьяной Сохар и Анной Голубковой принимал участие в благотворительном сборе средств на дорогое и критически важное для маленьких пациентов устройство — электроэнцефалографа с монитором церебральных функций для Николаевской областной детской клинической больницы.

Благодаря всем неравнодушным людям аппаратура была успешно приобретена и доставлена в медучреждение, где ее сразу же пустили в дело.

Ввиду того, что стоимость электроэнцефалографа значительная — 1,1 млн грн, мы объявили несколько аукционов, призами которых стали марки "Русский военный корабль, иди…" с подписями президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. На кону было по два комплекта марок от "Укрпочты" — один для розыгрыша между теми, кто задонатит сумму от 200 грн на указанные реквизиты, еще один комплект должен был достаться тому, кто сделает максимальное пожертвование.

Во время первого этапа сбора средств "Телеграф" еще 25 июля разыграл знаменитые марки "Русский военный корабль…" с подписью президента Владимира Зеленского, за счет чего удалось собрать 300 тысяч гривен.

Тогда победительницей розыгрыша стала Юлия Ященко – она была определена методом случайного выбора с помощью известного онлайн генератора случайных чисел Random.org.

Юлия лишь хотела помочь детям и не следила за результатами розыгрыша и лишь недавно обратилась к Татьяне Сохар за уточнением:

"Приветствую, госпожа Татьяна!

Искренне благодарна Вам за организацию и возможность поучаствовать в благотворительном сборе средств на электроэнцефалограф для Николаевской ОДКБ в июле. Поскольку тоже работаю с малышами – с радостью приобщилась, потому что понимаю, насколько это очень важно для успешной диагностики и реабилитации наших самых маленьких пациентов.

На пост с результатами розыгрыша набрела случайно и была чрезвычайно поражена, что я являюсь одной из победителей, поскольку это в моей жизни первый выигрыш. Действительно ли это правда и я могу стать обладательницей эксклюзивного комплекта марок?

Искренне благодарна за то, что помогаете кому-то в исполнении мечтаний, а кому-то стать немножко волшебником! Слава Украине! Вместе победим!

С уважением, Ященко Юлия".

Как уже успели убедиться другие победители розыгрышей, как, к примеру победительница второго этапа сбора средств — розыгрыша марок с подписью главкома ВСУ Валерия Залужного Людмила Здрилюк, — победители действительно становятся обладателями марок.

Не стала исключением и Юлия, которая уже получила марки с подписью президента.

Напомним, ранее по инициативе Татьяны Сохар и Анны Голубковой и при медийной поддержке изданий "Телеграф" и OBOZREVATEL был организован розыгрыш футболки вратаря сборной Украины по футболу Георгия Бущана (тоже с автографом). На вырученные средства закупили медицинскую аппаратуру для Запорожской областной больницы.