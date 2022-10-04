Як вижити під час ядерного удару чи вибуху на АЕС: головне, що треба знати

У жодному разі не можна дивитися на спалах, а після вибухової хвилі треба негайно бігти в укриття

На фоні новин про брязкання зброєю та ядерний потяг путіна, який нібито прямує до українського кордону, в Україні почали публікувати поради, як захистити себе під час можливого вибуху. Зараз ймовірність завдання такого удару вважається дуже низькою і розмови залишаються лише розмовами. Політологи називають новини про ядерний потяг елементом інформаційного тиску, який має на меті залякати Захід і примусити його руками Україну сісти за стіл переговорів з росією. А на Заході тимчасом не вбачають ознак активності навколо ядерного арсеналу Москви які могли б вважатися підозрілими.

Однак план на випадок негативного розвитку подій краще мати. Ми зібрали для вас поради того, як вижити під час застосування ядерної зброї чи ймовірного вибуху на АЕС (рекомендації зібрано на основі досвіду і інструкцій України після аварії на ЧАЕС).

Алгоритм дій на вулиці

Якщо ви перебуваєте на вулиці помітили спалах у небі або його відбиття від поверхонь, у жодному разі не можна дивитися в той бік, бо є ризик осліпнути чи отримати опік рогівки. Потрібно дотримуватися таких дій:

лягти на землю, а краще у виступ чи заглиблення, ногами в бік вибуху, обличчям донизу, підкласти руки під себе, щоб захистити їх від опіків та травмувань.

закрити всі відкриті частини тіла, по можливості, прикрити вуха навушниками, рот і ніс маскою, тканиною одягу або хусткою, дихайте через них.

Однак ці засоби не можуть повністю захистити від опромінення. Тому після того, як вибухова хвиля мине, треба бігти в укриття.

Бігти в укриття треба враховуючи напрям вітру. Якщо він дме з епіцентру вибуху – пересувайтесь перпендикулярно (ліворуч або праворуч) напряму вітру. В іншому випадку – рухайтесь проти вітру.

Головний критерій пошуку укриття – хвилинна доступність. Якщо поруч немає спеціально обладнаного сховища, найкраще підійде підвал або центр великих бетонних будівель з мінімальною кількістю вікон та дверей.

Як вибрати укриття під час ядерного вибуху

Що робити після того, як ви потрапите в укриття:

перед входом обережно зніміть верхній шар одягу і покладіть у пластиковий пакет, одяг швидше за все забруднений радіацією.

переконайтесь, що в приміщення не потрапляє повітря ззовні: зачиніть всі вікна, двері, вентиляційні отвори, вимкніть кондиціонер.

дистанціюйтесь від інших людей у приміщенні, не торкайтесь їх.

не їжте й не торкайтесь нічого, що могло зазнати радіоактивного забруднення, протріть поверхні.

рекомендовано прийняти прохолодний душ з використанням миючих засобів або просто помити великою кількістю води відкриті ділянки шкіри, особливо руки й обличчя. Якщо у вас немає доступу до води, скористайтеся вологою серветкою, чистою вологою тканиною. Якщо у вас є рани, то терти їх не можна.

одягніть максимально закритий одяг.

знайдіть радіо, телевізор чи перевіряйте новини в інтернеті, залишайтесь в укритті впродовж 24 годин та чекайте інструкцій щодо евакуації.

Алгоритм дій, якщо вибух застав вас у приміщенні

Якщо ядерний вибух застав вас у приміщенні, то перш за все переконайтесь, що всередину не потрапляє повітря. Зачиніть всі вікна, двері, вентиляційні отвори, вимкніть кондиціонер. За можливості перейдіть у кімнату, де немає вікон.

залишайтесь в укритті впродовж 24 годин, якщо органи влади не нададуть інших інструкцій щодо переміщення чи евакуації. Аби не пропустити інструкції, не вимикайте радіоприймач або інший засіб зв’язку.

їжу та воду краще вживати із закритих до цього упаковок, герметичних контейнерів, закритих пляшок, не торкайтесь нічого, що могло зазнати радіоактивного забруднення. Не вживайте водопровідну воду до отримання відповідного повідомлення про її безпечність.

якщо члени вашої сімʼї на момент застосування ядерної зброї були в іншому укритті, вони мають залишитись там.

тримайте домашніх тварин усередині укриття.

Якщо ви в автомобілі

Після того, як ви помітили спалах у небі, не дивіться в той бік і зупиніть автомобіль на безпечній частині дороги, далі потрібно:

закрити вікна, двері, люки, будь-які отвори, щоб перекрити потік повітря ззовні.

закрити голову руками та опустіть лікті на коліна, прикрийте вуха навушниками.

закрити рот і ніс маскою, тканиною або хусткою, дихайте через них, поки не опинитесь в укритті.

після вибухової звилі треба бігти в укритт, яке має знаходитись у хвилинній доступності. Підійде підвал або центр великих бетонних будівель з мінімальною кількістю вікон та дверей.

Якщо ваша дитина у школі або садочку

Дитина має залишатись в укритті закладу освіти з рештою дітей, навіть якщо школа або садок біля вашого дому. На вулиці ви можете зазнати радіаційного впливу, переносити на одязі радіоактивний пил, і опромінити дітей та вихователів. Згідно з нормами безпеки приміщення для укриття мають загерметизувати зсередини, аби туди не потрапляти шкідливі речовини ззовні.

Потрібно зберігати холодний розум і пам'ятати, що у будь-якій споруді безпечніше, ніж на вулиці. Тому на цей випадок радять підготувати укриття у школі чи садочку заздалегідь, а також залишити там тривожний рюкзак для дитини.

У тривожному рюкзаку мають бути: пляшка чистої води, поживні батончики чи снеки в герметичних упаковках, записка з ПІБ дитини і вашим телефоном (краще імена, телефони, адреси усіх найближчих родичів), павербанк; індивідуальний набір ліків, респіратори на кілька днів, комплект змінної білизни та одягу, спальник.

Як розпізнати симптоми опромінення

Первинна променева реакція триває до 3 діб після ураження. Її проявами є дратівливість, слабкість, нудота, блювання, головний біль, підвищення температури тіла, збудження, а потім пригнічення психічної діяльності.

Прихований період відсутній при тяжких формах. Зазвичай триває від 3 діб до року. У постраждалого спостерігається покращення самопочуття, проте він відчуває загальну слабкість, зниження апетиту, проблеми з дефекацією та іноді порушення сну.

Розпал хвороби відбувається від двох тижнів з моменту ураження. У хворого можуть бути такі симптоми: головний біль, безсоння, нудота, загальна слабкість, шлунково-кишкові розлади з сильними болями в животі, температура тіла до 38-40 ℃, множинні точкові крововиливи на шкірі та слизових оболонках, кровотечі внутрішніх органів (легеневі, шлунково-кишкові, ниркові), випадіння волосся на другому-третьому тижні, інфекційні ускладнення (ангіна, пневмонія, абсцес легень та загальне зараження крові – сепсис).