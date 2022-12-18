Холоди надовго не затримаються: синоптики розповіли, коли до України повернеться тепло

Загалом грудень буде порівняно теплим та м’яким

Згідно з ексклюзивним прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича для "Телеграфа" на зміну теплій погоді останніх днів поспішає похолодання.

Про це також пише у соціальній мережі синоптик Наталія Діденко.

"На що слід звернути увагу в неділю? На похолодання! Температура повітря в Україні знизиться на заході до -3-8 градусів, на півночі — до -1-4 градусів, у центрі Вінницької області -3 градусів, на решті території буде 0 +4 градуси, на сході очікується на Харківщині +3, на Луганщині та Донбасі ще тепло, до +7+10 градусів, на півдні очікується від +2+4 на Одещині, до +10 у Запоріжжі ”, — пише фахівець.

При цьому Наталія Діденко зазначає, що з тижня похолодання посилиться, на Миколу та у вівторок збережуться морози, але з середи "тепло з Атлантики" знову візьме гору над морозами.

Висновки колеги про похолодання підтримує народний синоптик Стас Щедрін.

Про те, як розвиватиметься метеоситуація у тижні, що залишилися до Нового року, розповіли фахівці сайту Meteo.UA.

За їхнім прогнозом, до Києва тепло повернеться наступного дня після Миколи – 20 грудня – і протримається практично до Нового року.

Приблизно така сама погодна картина спостерігатиметься на заході країни.

У Кіровоградській та інших центральних областях холодів можна не чекати до кінця місяця.

На півдні зима також покаже зуби лише за пару днів до Нового року.

Надалі практично весь січень стовпчики термометра утримуватимуться в районі нуля градусів вдень, хоча іноді й опускатимуться до -5 вночі.