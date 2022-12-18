Холода надолго не задержатся: синоптики рассказали, когда в Украину вернется тепло

В целом декабрь будет сравнительно теплым и мягким

В соответствии с эксклюзивным прогнозом синоптика Игоря Кибальчича для "Телеграфа" на смену теплой погоде последних дней спешит похолодание.

Об этом также пишет в социальной сети синоптик Наталья Диденко.

"На что следует обратить внимание в воскресенье? На похолодание! Температура воздуха в Украине снизится на западе до -3-8 градусов, на севере — до -1-4 градусов, в центре Винницкой области до -3 градусов, на остальной территории будет 0+4 градуса, на востоке ожидается на Харьковщине +3, на Луганщине и Донбассе еще тепло, до +7+10 градусов, на юге ожидается от +2+4 в Одесской области до +10 в Запорожье", — пишет специалист.

При этом Наталья Диденко отмечает, что с недели похолодание усилится, на Николая и во вторник сохранятся морозы, но со среды "тепло из Атлантики" снова возьмет верх над морозами.

Выводы коллеги о похолодании поддерживает и народный синоптик Стас Щедрин.

О том, как будет развиваться метеоситуация в оставшиеся до Нового года недели, рассказали специалисты сайта Meteo.UA.

Согласно их прогнозу, в Киев тепло вернется на следующий день после Николая – 20 декабря – и продержится практически до Нового года.

Примерно такая же погодная картина будет наблюдаться на западе страны.

В Кировоградской и других центральных областях холодов можно не ждать до конца месяца.

На юге зима также "покажет зубы" только за пару дней до Нового года.

В дальнейшем практически весь январь столбики термометра будут удерживаться в районе ноля градусов днем, хотя иногда и будут опускаться до -5 ночью.