Україна виграла битву за танки. Що буде далі? Прогноз генерала

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко прокоментував "Телеграфу" ситуацію з військової точки зору

У середу, 25 січня, після тривалих дискусій і затримок, Німеччина все ж таки оголосила про передачу танків Leopard 2 Україні.

Поки що йдеться про 14 бойових машин. Але важливо ще й те, що Берлін схвалив реекспорт Leopard із третіх країн в Україну, акцентує генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.) Ігор Романенко, котрий прокоментував "Телеграфу" політичні танкові баталії та військовий ракурс ситуації.

"Україна виграла політичну танкову битву. Можна лише вітати німецьке керівництво і особисто канцлера Шольця, що вони пройшли настільки велику трансформацію: від затягування надання нам бронежилетів та касок на початку повномасштабної війни – до нинішнього рішення про постачання важких озброєнь у вигляді танків. Важливо не лише те, що Німеччина безпосередньо як держава надає танкову роту, але і її дозвіл (як країни-виробника Leopard) на реекспорт цих танків. Попередньо – до 12 країн, в яких є ці танки, отримали можливість постачати їх в Україну. За приблизними підрахунками, можемо отримати близько ста машин. Мова йде про танкову бригаду – це вже сила стратегічного рівня. І її можна використовувати при наступальних діях на окремому напрямку. Як це було, наприклад, минулого року в Харківській області", – зазначає генерал Романенко.

Крім того, продовжує експерт, поляки мають намір дати нам близько ста танків Т-72. Тож – накопичуємо міць. Але, наголошує генерал, гостро постає питання часу.

"У німців залишається підхід, що передача складного озброєння можлива лише після навчання наших екіпажів, розрахунків тощо. Так було з зенітно-ракетним комплексом (ЗРК) IRIS-Т, з гаубицями. Так зараз відбувається з бойовими машинами піхоти (БМП) Marder. Зараз німці кажуть, що танки Leopard можуть почати використовувати в Україні приблизно через три місяці.

А для нас час зараз на вагу золота, адже всі дані вказують на підготовку росіянами нового масованого наступу", – наголошує Ігор Романенко.

За його словами, є ще один важливий момент, пов’язаний із сьогоднішнім танковим рішенням Німеччини.

"Хто б як оцінював дії Берліна, він підштовхнув американців, які, зважаючи на все, мають намір поставити нам для початку роту (14 машин) танків Abrams, — зазначає генерал. — З перспективою нарощування такого роду допомоги. Раніше непоставки цих танків влади США пояснювали складністю освоєння, забезпечення Abrams, але тепер, схоже, зважилися на такий крок: гадаю, "прокинуться" і французи. Так, вони вже погодилися постачати нам легкі, так звані "колісні танки" AMX-10RC, а також броньовані машини.

Але після того, як британці заявили, що поставлять нам свої танки Challenger 2, німці погодилися на Leopard, а американці, схоже, визначилися з Abrams, гадаю, не за горами рішення французів постачати нам свої сучасні потужні танки AMX-56 Leclerc".

Річ у тім, пояснює Ігор Романенко, що розпочалася своєрідна конкуренція між світовими державами — лідерами у військово-промисловому комплексі.

"А у світі немає такого іншого величезного полігону (на жаль), як Україна, для випробування військової техніки в бойових умовах. І заради демонстрації мощі своєї зброї, заради завоювання нових ринків, ті чи інші країни зацікавлені надавати нам зразки своїх озброєнь, – наголошує експерт. — Позитив у тому, що техніка надходить, даючи нам можливість ефективніше давати відсіч російській агресії. Нагадаю, що запит нашого головкома Залужного для забезпечення ефективної деокупації — 300 танків. Серед іншого".

За словами генерала, тепер треба боротися за подальші постачання, організовувати прискорене освоєння нової техніки нашими екіпажами, забезпечення логістики (боєприпаси, ПММ тощо). У Польщі, зазначає він, вже є певна ремонтна база для Leopard, там же, а також у Болгарії та Румунії – для радянських танків.

"Над усім цим тяжить стратегічне питання — хто раніше, ми або рф, почне нову наступальну кампанію. Росіяни, швидше за все, завдадуть кількох ударів з різних напрямків. І де у них буде більший успіх, туди і кинуть резерви в 200 тисяч мобілізованих, які в останні місяці проходять навчання на полігонах у росії та Білорусі. Але військова наука, історія воєн каже, що найкраща оборона – напад, тому, якщо встигнути накопичити потрібну кількість сил і засобів, ми зуміємо завдати попереджувальних ударів, відкинувши ворога, як це було влітку-восени на Харківському та Херсонському напрямах, — вважає Ігор Романенко. — Це б значно послабило наступальні можливості рф".