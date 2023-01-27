Морози до -10 та сніг: у яких регіонах на вихідних буде справжня зима

Ночі у суботу та неділю будуть холодними — до -10 градусів, місцями очікуються сніг та дощі.

Синоптики радять українцям тримати під рукою парасольку — у вихідні очікуються дощі та навіть сніг. Незважаючи на те, що у лютому обіцяють потепління, кінець січня буде морозним.

Синоптики Укргідрометцентру розповіли про те, якою буде погода 28-29 січня. Температура коливатиметься від -10 до +8 градусів.

Так у суботу, 28 січня, на півдні України та на південному заході пройдуть дощі та місцями помірний снігопад. У решті регіонів істотних опадів не передбачається. Жителі Херсонської, Миколаївської та Одеської областей мають бути готові до сильного вітру – пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Вночі температура опуститься від 0 до -7, а подекуди й до -10 градусів. Вдень у суботу буде трохи тепліше — від -2 до +3 градусів, а в Криму та Закарпатській області стовпчики ртутних термометрів піднімуться до позначки +8 градусів.

У неділю, 29 січня, на сході та півдні очікується мокрий сніг із дощем. Температура повітря суттєво не зміниться, кажуть синоптики. У понеділок, 30 січня, ніч на сході, а вранці на заході України пройде невеликий снігопад, а на решті опадів не буде.

Також "Телеграф" розповідав про те, що останні дні січня очікується потепління в Україні. Температура триматиметься вище за нуль.