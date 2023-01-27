Морозы до -10 и снег: в каких регионах на выходных будет настоящая зима

Ночи в субботу и воскресенье будут холодными — до -10 градусов, местами ожидаются снег и дожди

Синоптики советуют украинцам держать под рукой зонт — на выходных ожидаются дожди и даже снег. Несмотря на то, что в феврале обещают потепление, конец января будет морозным.

Синоптики Укргидрометцентра рассказали о том, какой будет погода 28-29 января. Температура будет колебаться от -10 до +8 градусов.

Так в субботу, 28 января, на юге Украины и на юго-западе пройдут дожди и местами умеренный снегопад. В остальных регионах существенных осадков не предвидится. Жители Херсонской, Николаевской и Одесской областей должны быть готовы к сильному ветру — порывы будут достигать 15-20 м/с.

Ночью температура опустится от 0 до -7, а местами и до -10 градусов. Днем в субботу будет немного теплее — от -2 до +3 градусов, а в Крыму и Закарпатской области столбики ртутных термометров поднимутся до отметки +8 градусов.

В воскресенье, 29 января, на востоке и юге ожидается мокрый снег с дождем. Температура воздуха существенно не изменится, говорят синоптики. В понедельник, 30 января, ночь на востоке, а утром на западе Украины пройдет небольшой снегопад, а на остальной территории осадков не будет.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в последние дни января ожидается потепление в Украине. Температура будет держаться выше нуля.