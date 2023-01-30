В "Укрпошті" розказали, чи друкуватимуть додатково марки з російським кораблем

Ігор Смілянський розказав "Телеграфу" про нову ідею поштовиків, яка дратуватиме росіян

"Укрпошта" у лютому планує випустити дві нові марки, а додатковий тираж популярного поштового знаку про російський військовий корабель не робитиме. Про це в понеділок, 30 січня, в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розказав генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Ні, не плануємо (додатково випускати марку з кораблем, — Авт.). Я прихильник того, що у нас є чимало того, що має бути відображено — багато героїв, багато нових тем. Є прихильником того, щоб йти вперед і думати вже про марку перемоги. Ми вже почали серію "Зброя перемоги". Думаю, що треба дивитися вперед, генерувати нові ідеї і випускати нові марки, щоб не їздити на темах, які були. Марки з кораблем — вже частина історії. Ми хочемо будувати нову історію, і в лютому будуть нові марки, які ще не випускалися. Ми краще будемо тішити наших клієнтів новими випусками", — каже він.

Як уточнив топменеджер, нові марки, які вийдуть наступного місяця "будуть цікаві і навіть унікальні".

"Зрозуміло, що одна з них буде присвячена річниці початку гарячої фази війни, а друга буде з сюрпризом — такої марки ще не було… Ми зробимо все, щоб це було цікаво і нашим громадянам, і впевнений, буде дратувати наших ворогів", — уточнив Ігор Смілянський.

Як повідомлялося, популярність української поштової марки із пущеним на дно російським флагманом "Москва" не дає спокою поштам інших країн. Так, флешмоб із виготовленням подібної філателії вирішили підтримати у західній Африці. Марка "Палаюча "Москва" вийшла друком на території Республіки Нігер.