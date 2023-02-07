Фігурантку кримінальної справи Олену Гончарук знову обрали головою Довженка-Центру

Конкурс супроводжувався гучними подіями, а за кандидатуру топменеджера голосували поспіхом і без обговорення

У понеділок, 6 лютого, у Києві в центральному корпусі "Київнаукфільму" за підсумками третього засідання конкурсної комісії в.о. керівницю Національного центру Олександра Довженка, директорку Музею кіно Олену Гончарук оголосили переможницею конкурсу на посаду керівника горезвісного Довженка-Центру.

За результатами презентацій чотирьох кандидатів (один претендент зняв свою кандидатуру) члени конкурсної комісії, очолюваної ексзаступницею міністра культури Іриною Подоляк, одразу поспіхом перейшли до голосування без публічного обговорення програм та критеріїв якості учасників конкурсу.

В результаті Гончарук отримала 6 голосів від членів комісії, Вікторія Водка — 3, а ще два претенденти (Олексій Пантелеєв та Сергій Слепак) не набрали жодного голосу.

Виступ Гончарук на засіданні комісії

Нагадаємо, у квітні 2021 р. Гончарук вже перемагала у конкурсі, а в травні її призначили в.о. директора. Втім, 13 липня 2022 р. Довженко-центр передали у підпорядкування Держкіно, проте контракт з Гончарук так і не підписали. 2 листопада 2022 р. Держкіно оголосило про усунення Гончарук від виконання обовʼязків директорки Центру та про призначення на її місце Юлію Каждан. Це призвело до низки скандалів. У підсумку було оголошено новий конкурс.

Минулого тижня засідання комісії не відбулося через повідомлення про замінування приміщення Держкіно в будівлі "Київнаукфільму". Правоохоронці шукали вибухівку понад 5 годин, тож конкурс члени комісії з горем пополам перенесли на 6 лютого.

Також минулого тижня стало відомо, що прокуратура Києва внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння державними коштами службовими особами "Довженко Центру".

Крім того, Головне управління Національної поліції м. Києва внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо порушення ЗУ "Про публічні закупівлі" та перевищення службових повноважень Гончарук.

Мова йде про порушення в частині "видання та підписання розпорядчих документів по підприємству після видачі наказу про звільнення від виконання посадових обов’язків".

З матеріалів справи випливає, що окрім інших порушень, зафіксовано, що попри те, що "Довженко центр", відповідно до штатного розпису має правовий відділ з юрисконсультом, юридичні послуги Центр безпідставно замовляв у сторонніх юросіб. Так, у січні цього року був укладений договір з адвокатом Крижанівською, предметом якого є "Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва" майже на 200 тис. грн.

Коментуючи цю кримінальну справу після засідання комісії, Гончарук зазначила журналістам наступне: "В мене немає жодної інформації з цього приводу. Поява цього повідомлення на одному ресурсі або двох може свідчити, що це вкидання. Тому я не готова це коментувати. Навіщо це треба було робити напередодні конкурсу?!".

Ірина Подоляк у свою чергу розказала медійникам, "очікується, що 21 лютого Держкіно укладе з Гончарук контракт, хоча ми насправді не знаємо, чи це відбудеться".

"Тому що Олена перемогла на минулому конкурсі, але тоді контракт не був підписаний з незрозумілих причин. Зараз ця справа досліджується у суді. На моє суб'єктивне відчуття і враження сьогодні було очевидно, хто був найбільш готовий, хто був в контексті того, що відбувається і має відбуватися з Довженко-Центром… Звичайно, можуть виникнути (проблеми з підписанням контракту з Гончарук, — Авт.). Але кримінальні провадження жодною мірою не забороняли їй ні брати участь в конкурсі, ні є підставою не укладати з нею контракт, тому що кримінальне провадження можна через 5 хвилин відрити проти вас або проти мене. Це ні про що не говорить. Має значення тільки рішення суду, винуватість/невинуватість. Ми ж говоримо з вами про реалії цього життя, а не про те, якби воно мало бути. Згідно з законом, контракт має бути укладено, а як воно буде, життя покаже", — сказала Подоляк.

Раніше у Держкіно повідомляли, що після передачі Центру у власність відомства влітку 2022 р., там було проведено аудит, під час якого було встановлено, що підприємство практично не працює, а 90% свого прибутку отримує від здавання державних приміщень в оренду.

У коментарі "Телеграфу" щодо збитковості Центру Гончарук виправдовувалася наступним чином: "Насамперед головна наша задача — робота зі спадщиною (збереження, дослідження тощо). Це — види діяльності, які по суті своїй не є прибутковими. Ті кошти, які заробляє Центр (оренда, проведення заходів, надання фільмів), знову реінвестуються у нього. Якщо б це була бізнес-структура, прибуток ділився б між бенефіціарами або власниками… За результатами 9 місяців 2022 р. у нас був невеликий прибуток біля 20 тис. грн. Нас підтримали благодійними коштами завдяки закордонним донаторам. а в кінці року у нас дійсно є збиток, тому що наші доходи дуже сильно впали. Насамперед через те, що понад півроку ми нічого не отримували від оренди і фінансування з бюджету частково теж скоротили. За характером діяльності Центр не може бути прибутковим".