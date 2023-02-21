Займає місце для себе та коханої: у мережі пересварилися через горе-паркувальника та як виявилося - дарма

Згори виглядає, ніби машина займає два паркомісця

Між українцями виникла гостра суперечка про водія, який начебто паркується на двох паркомісцях. Фото зібрало багато негативних реакцій, оскільки більшість українців гостро реагує на порушення правил дорожнього руху та підтримує посилення штрафів.

Історія завершилася на досить кумедній ноті, оскільки чоловік сам з’явився у коментарях і все пояснив. Так, українка Марія Царук побачила у дворі свого будинку милу, на її думку, картину. Як вона розповіла у своєму дописі у Twitter, чоловік ставить машину одразу на двох паркомісцях, щоб зайняти одне з цих місць для своєї дружини.

"Він зустрічає її кожен вечір, щоб переставити авто", — написала Марія і додала, що вважає це неймовірною "милотою".

Однак користувачі соцмережі не поділили таку думку. Більшість вважає, що чоловік порушив правила паркування таким чином.

Істина виявилася неочікуваною. Допис став дуже популярним у мережі, завдяки шквалу критики. Тож його побачив власник машини. Він зазначив, що не очікував побачити історію про себе у Twitter. Виявилося, що Денис просто паркує свою автівку у кутку між паркомісцями, бо там є зона, де можна поставити автомобіль.

Парковка у формі літери Г, тому я просто у куток заїжджаю, тому що 2 машини там не влізе, — написав водій. Він також зазначив, що машина у його родини одна, тому місце він нікому не займає. Навіть не розуміє, звідки взялася ця романтична історія. Водночас чоловік подякував Марії за допис без негативу.

Авторка посту визнала, що їй дуже соромно за свій вчинок. Пояснила, що дізналася про ситуацію з чуток. Дівчина вирішила не засмучуватися через "хейтерів", не впускати нагоду та зібрати гроші на машину для ЗСУ.

Так, українським військовим з Бахмутського напрямку потрібно зібрати на Mazda B2500. Необхідна сума — 150 тисяч гривень.

Нагадаємо, що водіям усе ж варто пам’ятати про правила дорожнього руху. "Телеграф" зібрав важливі поради для зухвалих керманичнів. Також ми розповідали про цікавий лайфгак, як запаркувати авто без ризиків.