Укр

Занимает место для себя и любимой: в сети перессорились из-за горе-парковщика и как оказалось — зря

Автор
Влад Перязев Влад Перязев
Дата публикации
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Автор
Правда оказалась неожиданной Новость обновлена 21 февраля 2023, 18:30
Правда оказалась неожиданной. Фото Maria Tsarykk

Сверху выглядит, будто машина занимает два паркоместа

Между украинцами возник острый спор о водителе, который будто бы паркуется на двух паркоместах. Фото собрало много негативных реакций, поскольку большинство украинцев остро реагируют на нарушение правил дорожного движения и поддерживают усиление штрафов.

История завершилась на довольно смешной ноте, поскольку мужчина сам появился в комментариях и все объяснил. Так, украинка Мария Царук увидела во дворе своего дома милую, по ее мнению, картину. Как она рассказала в своем сообщении в Twitter, мужчина ставит машину сразу на двух паркоместах, чтобы занять одно из этих мест для своей жены.

"Он встречает ее каждый вечер, чтобы переставить авто", — написала Мария и добавила, что считает это невероятной "милотой".

Скриншот сообщения Марии

Однако пользователи соцсети не поделили мнение. Большинство считает, что мужчина нарушил правила парковки таким образом.

Скриншот комментариев
Скриншот комментариев
Скриншот комментариев
Скриншот комментариев

Истина оказалась неожиданной. Сообщение стало очень популярно в сети, благодаря шквалу критики. Его увидел владелец машины. Он отметил, что не ожидал увидеть историю о себе в Twitter. Оказалось, что Денис просто паркует свой автомобиль в углу между паркоместами, потому что там есть зона, где можно поставить автомобиль.

Парковка в форме буквы Г, поэтому я просто в угол заезжаю, потому что 2 машины там не влезет, – написал водитель. Он также отметил, что машина у его семьи одна, поэтому место он никому не занимает. Даже не понимает, откуда взялась романтическая история. В то же время мужчина поблагодарил Марию за сообщение без негатива.

Скриншот ответа Дениса

Автор поста признала, что ей очень стыдно за свой поступок. Объяснила, что узнала ситуацию по слухам. Девушка решила не расстраиваться из-за "хейтеров", не упускать возможность и собрать деньги на машину для ВСУ.

Скриншот

Да, украинским военным из Бахмутского направления нужно собрать на Mazda B2500. Необходимая сумма – 150 тысяч гривен.

Напомним, что водителям все же следует помнить о правилах дорожного движения. "Телеграф" собрал важные советы для дерзких руководителей. Также мы рассказывали об интересном лайфгаке, как запарковать авто без рисков.

Теги:
#Парковка #Курьезы #Правила парковки #паркування