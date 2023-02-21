Занимает место для себя и любимой: в сети перессорились из-за горе-парковщика и как оказалось — зря

Сверху выглядит, будто машина занимает два паркоместа

Между украинцами возник острый спор о водителе, который будто бы паркуется на двух паркоместах. Фото собрало много негативных реакций, поскольку большинство украинцев остро реагируют на нарушение правил дорожного движения и поддерживают усиление штрафов.

История завершилась на довольно смешной ноте, поскольку мужчина сам появился в комментариях и все объяснил. Так, украинка Мария Царук увидела во дворе своего дома милую, по ее мнению, картину. Как она рассказала в своем сообщении в Twitter, мужчина ставит машину сразу на двух паркоместах, чтобы занять одно из этих мест для своей жены.

"Он встречает ее каждый вечер, чтобы переставить авто", — написала Мария и добавила, что считает это невероятной "милотой".

Однако пользователи соцсети не поделили мнение. Большинство считает, что мужчина нарушил правила парковки таким образом.

Истина оказалась неожиданной. Сообщение стало очень популярно в сети, благодаря шквалу критики. Его увидел владелец машины. Он отметил, что не ожидал увидеть историю о себе в Twitter. Оказалось, что Денис просто паркует свой автомобиль в углу между паркоместами, потому что там есть зона, где можно поставить автомобиль.

Парковка в форме буквы Г, поэтому я просто в угол заезжаю, потому что 2 машины там не влезет, – написал водитель. Он также отметил, что машина у его семьи одна, поэтому место он никому не занимает. Даже не понимает, откуда взялась романтическая история. В то же время мужчина поблагодарил Марию за сообщение без негатива.

Автор поста признала, что ей очень стыдно за свой поступок. Объяснила, что узнала ситуацию по слухам. Девушка решила не расстраиваться из-за "хейтеров", не упускать возможность и собрать деньги на машину для ВСУ.

Да, украинским военным из Бахмутского направления нужно собрать на Mazda B2500. Необходимая сумма – 150 тысяч гривен.

Напомним, что водителям все же следует помнить о правилах дорожного движения. "Телеграф" собрал важные советы для дерзких руководителей. Также мы рассказывали об интересном лайфгаке, как запарковать авто без рисков.