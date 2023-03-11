Аномальне тепло +21. Синоптики порадували українців прогнозом на тиждень

З 17-18 березня почнеться незначне похолодання

В Україні протягом найближчого тижня, у період з 12 по 15 березня, продовжиться тенденція аномального тепла. Згідно з прогнозами синоптиків, у південній частині країни стовпчик термометра підніметься до +21 градуса вдень, повідомляє "Телеграф".

У другій декаді березня, днем стовпчики термометрів по всій частині нашої країни підніматимуться до +7…+12 градусів, 14 – 16 березня до +12…+17 градусів, у південній частині та Криму місцями +18…+21 градуса. Вночі мінімальні значення температури будуть у межах 0…+5 градусів, 12 – 13 березня у західних областях місцями до -4 градусів.

Таке потепління пов’язане з черговим виносом тепла з північної частини Африки.

Поступово, з 17 – 18 березня починаючи із західних та північних областей розпочнеться незначне похолодання, яке не торкнеться мешканців центральних, південних та східних областей. На Лівобережжі до закінчення другої декади березня збережеться аномально тепла погода, в окремі дні рекордно тепла.

Раніше "Телеграф" розповідав, що, судячи з прогнозів синоптиків, картина з аномально високими температурними показниками чекатиме на нас і влітку 2023 року. Тому людям, які не переносять спеку, потрібно буде бути готовим до цього.