Аномальное тепло до +21. Синоптики порадовали украинцев прогнозом на неделю

С 17–18 марта начнётся незначительное похолодание

В Украине на протяжении ближайшей недели, в период с 12 по 15 марта, продолжится тенденция аномального тепла. Согласно прогнозам синоптиков, в южной части страны столбик термометра поднимется до +21 градуса днем, передает "Телеграф".

Во второй декаде марта, днём столбики термометров по всей части нашей страны будут подниматься до +7…+12 градусов, 14 – 16 марта до +12…+17 градусов, в южной части и Крыму местами +18…+21 градусов. Ночью минимальные значения температуры окажутся в пределах 0…+5 градусов, 12 – 13 марта в западных областях местами до -4 градусов.

Такое потепление связано с очередным масштабным выносом тепла из северной части Африки.

Постепенно, с 17 – 18 марта начиная с западных и северных областей начнётся незначительное похолодание, которое не затронет жителей центральных, южных и восточных областей. На Левобережье вплоть до окончания второй декады марта сохранится аномально тёплая погода, в отдельные дни рекордно тёплая.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, судя по прогнозам синоптиков, картина с аномально высокими температурными показателями будет ожидать нас и летом 2023 года. Поэтому людям, которые не переносят жару, нужно будет к этому быть готовым.