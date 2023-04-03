"Комбат не відпускає": відомого журналіста попросили з'явитися у військкомат, хоча він вже давно в ЗСУ

Павло Казарін служить в ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення

Військкомат знову подзвонив військовому просто на фронт, як це було під Бахмутом. Цього разу дзвінок надійшов для військового і журналіста Павла Казаріна.

Про це публіцист повідомив на своїй сторінці у Facebook. За його словами, його попросили з’явитися у військкомат, але комбат його не відпускає:

"Зателефонували з київського військкомату. Запропонували до них прийти. Я в цілому не проти, але комбат не відпускає", — пише Павло.

У коментарях Віталій Колосович припустив, що з частини за місцем служби могли не направити до центру комплектування витяг з наказу про зарахування до складу військової частини. Казарін відповів, що саме цей військкомат навесні минулого року видавав йому військовий квиток. В якому було зазначено, в якому саме підрозділі військовий служить.

Також в обговоренні під дописом люди розповідають про подібні випадки. До прикладу, користувач під іменем Miguel Syvak пише:

"У нас з ТЦК в лютому 2023,прийшли до сім'ї з повісткою для сина, з питанням: Де ваш син ховається? При тому, що син Нацгвардієць 3057, в полоні (офіційно, живий Слава Богу) з 17.05.2023 (був на Азовсталі)".

Наталія Ачікова розповідає: "У мого чоловіка теж таке було. Принесли повістку, а він вже кілька років в 24й ОМБР служить і як раз тоді був в Попасній".

Або як розповідає Надія Костюченко: "Син уже другий рік на фронті , а йому прийшла повістка .Питання , для чого вони там і що вони там роблять? Які кошти на них ми тратимо?".

Нагадаємо, що у військкоматах пояснили, чому повістки приходять навіть звільненим від мобілізації чоловікам. Причини в тому, що вони забувають інформувати ТЦК про місцеперебування тощо. Тим часом за неявку до військкомату військовозобов’язаним загрожує чималий штраф.