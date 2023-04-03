"Комбат не отпускает": известного журналиста попросили явиться в военкомат, хотя он уже давно в ВСУ

Павел Казарин служит в ВСУ с начала полномасштабного вторжения

Военкомат снова позвонил военному прямо на фронт, как это было под Бахмутом. В этот раз звонок поступил для военного и журналиста Павла Казарина.

Об этом публицист сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, его попросили явиться в военкомат, но комбат его не отпускает:

"Позвонили по телефону из киевского военкомата. Предложили к ним прийти. Я в целом не против, но комбат не отпускает", — пишет Павел.

В комментариях Виталий Колосович предположил, что из части по месту службы могли не направить в центр комплектования выписку из приказа о зачислении в состав воинской части. Казарин ответил, что именно этот военкомат весной прошлого года выдавал ему военный билет. В каком было указано, в каком именно подразделении военный служит.

Также в обсуждении под постом люди рассказывают о подобных случаях. К примеру, пользователь под именем Miguel Syvak пишет:

"У нас с ТЦК в феврале 2023 года, пришли к семье с повесткой для сына, с вопросом: Где ваш сын скрывается? При том, что сын Нацгвардиец 3057, в плену (официально, жив Слава Богу) с 17.05.2023 (был на Азовстали)".

Наталья Ачикова рассказывает: "У моего мужа тоже такое было. Принесли повестку, а он уже несколько лет в 24-й ОМБР служит и как раз тогда был в Попасной".

Или как рассказывает Надежда Костюченко: "Сын уже второй год на фронте, а ему пришла повестка. Вопрос, зачем они там и что они там делают? Какие средства на них мы тратим?".

Напомним, что в военкоматах объяснили, почему повестки приходят даже освобожденным от мобилизации мужчинам. Причины в том, что они забывают информировать ТЦК о местонахождении и т.д. Тем временем за неявку в военкомат военнообязанным грозит немалый штраф.