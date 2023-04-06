"Російський добровольчий корпус" знов зайшов в рф з України: навіть поспілкувалися з місцевими (відео)

РДК знову повторили свій "трюк"

"Російський добровольчий корпус" знову порушив кордон рф і зайшов у Брянську область. Нагадаємо, що їхній рейд на Брянщину 2 березня наполохав усю росію, яка заповнила інформпростір недолугими фейками.

6 квітня бійці РДК знову зайшли на територію росії, повідомляється у Telegram-каналі добровольчого формування. Вони зазначили, що місцевий губернатор минулого разу заявив, що атаку "диверсантів" успішно відбили. Однак черговий візит у Брянську область свідчить про протилежне.

"Крім виконання бойових завдань, бійці РДК також змогли поспілкуватися з місцевими жителями, вручити їм наші листівки та попросили сховатися на час бойових дій. Визвольна боротьба на території росії набирає обертів!", — йдеться у повідомленні.

Случевськ - це прикордонне село

На відео місцевий мешканець повідомив, що бійці перебувають у Брянській області у селі Случевськ на кордоні з Україною. Його попросили сховатися на дві години у сховищі.

Потім у ролику показують, як добровольці провели бій із "російським режимом". Видно, що вони стріляли по комусь із гранатометів і гвинтівок.

Нагадаємо, що ексдепутат Держдуми рф Ілля Пономарьов розповів в інтерв’ю "Телеграфу", як зухвале проникнення РДК може вплинути на російську владу. Як мінімум, це показує слабкі місця режиму. А докладніше про "Російський добровольчий корпус" можете прочитати у нашому матеріалі — хто вони та хто їх очолює.