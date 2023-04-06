"Русский добровольческий корпус" вновь зашел в рф из Украины: даже пообщались с местными (видео)

РДК снова повторили свой "трюк"

"Русский добровольческий корпус" вновь нарушил границу россии и вошел в Брянскую область. Напомним, что их рейд на Брянщину 2 марта напугал всю россию, которая заполнила информпространство непутевыми фейками.

6 апреля бойцы РДК снова зашли на территорию россии, сообщается в Telegram-канале добровольческого формирования. Они отметили, что местный губернатор в прошлый раз заявил, что атаку "диверсантов" успешно отбили. Однако очередной визит в Брянскую область свидетельствует об обратном.

"Кроме выполнения боевых задач, бойцы РДК также смогли пообщаться с местными жителями, вручить им наши открытки и попросили скрыться на время боевых действий. Освободительная борьба на территории россии набирает обороты!", – говорится в сообщении.

Случевск – это пограничная деревня

На видео местный житель сообщил, что бойцы находятся в Брянской области в селе Случевск на границе с Украиной. Его попросили укрыться на два часа в убежище.

Затем в ролике показывают, как добровольцы провели сражение с "российским режимом". Видно, что они стреляли по кому-то из гранатометов и винтовок.

Напомним, что экс-депутат Госдумы россии Илья Пономарев рассказал в интервью "Телеграфу", как дерзкое проникновение РДК может повлиять на российские власти. Как минимум это показывает слабые места режима. А подробнее о "Русском добровольческом корпусе" можете прочитать в нашем материале — кто они и кто их возглавляет.