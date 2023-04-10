росія викрала тисячі українських дітей-сиріт: є план, як їх повернути

У цій справі Україні дуже важлива допомога світової спільноти

На територію росії було насильно вивезено 4396 дітей-сиріт, які зараз незаконно утримуються на території країни-агресора. Своєю чергою, в Україні формують міжнародну коаліцію для повернення цих дітей.

Про це віцепрем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Над створенням коаліції працює Координаційна рада із захисту та безпеки дітей під головуванням Андрія Єрмака. Її головним завданням стане повернення дітей-сиріт до України, а також покарання винних у цих злочинах.

"У цій справі нам дуже важлива допомога світової спільноти. Вже формується пул міжнародних лідерів, які висловили свою публічну підтримку такої коаліції. Серед них Урсула фон дер Ляєн, Матеуш Моравецький та інші. Також має бути посередник. Ним може бути будь-хто: Міжнародний Комітет Червоного Хреста, УВКБ ООН, ЮНІСЕФ тощо", — сказала Верещук.

Віцепрем’єр також висловила сподівання, що така платформа почне діяти вже найближчим часом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що дитина з України, яку вдалося "вирвати" у росіян, розповіла моторошні подробиці того, що з нею відбувалося, поки вона перебувала в росії.