Рус

В орнаменті хвилі та колоски. Найдавнішій писанці в Україні тисяча років

Автор
Анастасія Галата Анастасія Галата
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Тисячолітня писанка була знайдена на Волині
Тисячолітня писанка була знайдена на Волині. Фото Колаж "Телеграфу"

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

Крашанки та писанки, поряд із паскою, є важливими атрибутами Великодня. Традиція наносити орнаменти на яйця сягає ще сивої давнини — так, найдавніша писанка в Україні датується ХІІ ст. століттям.

Найстаріші знайдені писанки є глиняними та датуються ще часами Київської Русі. У 2013 році археологи знайшли під час розкопок поблизу с. Хрінники на Рівненщині глиняну писанку з орнаментом, яка була виготовлена на початку ХІІ ст. Знахідка прикрашена орнаментом, який нагадує хвилі — символ води та колоски — символ родючості.

Писанка виготовлена із глини, а всередині знаходиться з кулька або камінець, що надає їй функцію брязкальця. Таке яйце вважалося потужним оберегом.

Писанку розкопали у давньому могильнику, люди селилися уздовж берегів річки Стир на Волині ще 5-6 тисяч років тому. Таке яйце вважалося потужним оберегом.

Нині яйце знаходиться в експозиції Рівненського обласного краєзнавчого музею.

Раніше "Телеграф" розповідав, як прикрасити крашанки яскравими візерунками та ділився рецептом сирної паски, яку готували до Великодня у родині Михайла Грушевського.

Теги:
#Історія #Рівненська область #Волинь #Цікаві факти #Традиції #Писанки #Крашанки #Великдень