В орнаменті хвилі та колоски. Найдавнішій писанці в Україні тисяча років

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

Крашанки та писанки, поряд із паскою, є важливими атрибутами Великодня. Традиція наносити орнаменти на яйця сягає ще сивої давнини — так, найдавніша писанка в Україні датується ХІІ ст. століттям.

Найстаріші знайдені писанки є глиняними та датуються ще часами Київської Русі. У 2013 році археологи знайшли під час розкопок поблизу с. Хрінники на Рівненщині глиняну писанку з орнаментом, яка була виготовлена на початку ХІІ ст. Знахідка прикрашена орнаментом, який нагадує хвилі — символ води та колоски — символ родючості.

Писанка виготовлена із глини, а всередині знаходиться з кулька або камінець, що надає їй функцію брязкальця. Таке яйце вважалося потужним оберегом.

Писанку розкопали у давньому могильнику, люди селилися уздовж берегів річки Стир на Волині ще 5-6 тисяч років тому. Таке яйце вважалося потужним оберегом.

Нині яйце знаходиться в експозиції Рівненського обласного краєзнавчого музею.

Раніше "Телеграф" розповідав, як прикрасити крашанки яскравими візерунками та ділився рецептом сирної паски, яку готували до Великодня у родині Михайла Грушевського.