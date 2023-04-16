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Війна — день 417: Україна святкує Великдень під загрозою ракетного удару росіян

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Автор
Бої за Україну продовжуються 417 днів Новина оновлена 16 квітня 2023, 00:16
Бої за Україну продовжуються 417 днів

Оперативно про головне 16 квітня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 417 днів. Як і раніше, основні зусилля противник фокусує на східному напрямку, а Бахмут і Мар’їнка залишаються найбільш гарячими точками. При цьому у ЗСУ попереджають, що на Великдень українцям не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги, оскільки не виключено, що росіяни можуть завдати ракетного удару.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 16 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

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Про те, що відбувалося 13 квітня, читайте в матеріалі: Війна — день 414: росіяни безуспішно штурмують Мар’їнку, зазнають втрат у Бахмуті

Дізнатися про головні події 14 квітня можна у публікації: Війна — день 415: ЗСУ ведуть активну оборону та місцями контратакують на Донбасі

З даними за 15 квітня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 416: окупанти обстріляли Слов’янськ та продовжують тиснути на Донбасі

Теги:
#Україна #Росія #Війна