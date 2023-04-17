Подивився в ілюмінатор і досить: путінського чиновника "обламали" прикордонники Молдови

Російським чиновником відмовили у в’їзді до Молдови

Після всіх повідомлень про держпереворот, що планується росією в Молдові, росіяни, як ні в чому небувало, "намилилися" в Кишинів на Міжнародний конгрес, але молдавські прикордонники обламали путінців.

Про це заявив глава російської республіки Татарстан Рустам Мінніханов.

В опублікованому політиком відео він розповів, що молдавська влада оголосила його "небажаною особою" і тому він не зміг вийти з літака та потрапити на Міжнародний конгрес "Дружба народів — 2023".

"Ми знаходимося в Кишиневі, щойно прилетіли на запрошення (кандидата на посаду голови Гагаузії Віктора) Петрова та (депутата молдавського парламенту Олександра) Суходольського, які зовсім недавно відвідали нашу республіку. Ми намітили велику програму нашої спільної роботи. На жаль, молдавська влада прийняла рішення, що ми небажані громадяни, які не можуть відвідати країну. Тому, на жаль, ми не зможемо взяти участь у конгресі (дружби народів)", — розповідає російський політик.

Нагадаємо, раніше ми писали, що керівник Молдови Майя Санду заявила, що інформацію, яку озвучив президент України Володимир про загрозу дестабілізації в Республіці, офіційно підтвердили і представники молдавських спецслужб.

Також ми повідомляли про те, що бачачи нападки Росії на Молдову, Євросоюз вирішив відправити громадянську місію до цієї країни, щоб допомогти країні протистояти гібридним загрозам.