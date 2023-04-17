Посмотрел в иллюминатор и хватит: путинского чиновника "обломали" пограничники Молдовы
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Российским чиновником отказали во въезде в Молдову
После всех сообщений о планируемом россией госперевороте в Молдове россияне, как ни в чем небывало, "намылились" в Кишинев на Международный конгресс, но молдавские пограничники обломали путинцев.
Об это заявил глава российской республики Татарстан Рустам Минниханов.
В опубликованном политиком видео он рассказал, что молдавские власти объявили его "нежелательным лицом" и поэтому он не смог выйти из самолета и попасть на Международный конгресс "Дружба народов — 2023".
"Мы находимся в Кишиневе, только что прилетели по приглашению (кандидата на пост главы Гагаузии Виктора) Петрова и (депутата молдавского парламента Александра) Суходольского, которые совсем недавно посетили нашу республику. Мы наметили большую программу нашей совместной работы. К сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить страну. Поэтому, к сожалению, мы не сможем принять участие в конгрессе (дружбы народов)", — рассказывает российский политик.
Напомним, ранее мы писали, что руководитель Молдовы Майя Санду заявила, что информацию, озвученную президентом Украины Владимиром об угрозе дестабилизации в Республике, официально подтвердили и представители молдавских спецслужб.
Также мы сообщали о том, что видя нападки россии на Молдову, Евросоюз решил отправить гражданскую миссию в эту страну, чтобы помочь стране противостоять гибридным угрозам.