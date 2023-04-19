росія мала три плани підкорення Молдови: ексміністр оборони країни повідомив деталі

Планам росії постійно заважає Україна

Перехоплений українською розвідкою план росії щодо дестабілізації політичної ситуації в Молдові є лише черговою спробою кремля у підкоренні Республіки. Втім, завдяки героїзму України, всі ці плани можуть бути остаточно зламані.

Колишній депутат і міністр оборони Молдови Анатолій Шалару розповів в інтерв’ю "Телеграфу" про те, які плани були у росії щодо захоплення Республіки.

Він зазначив, що росія ніколи не змінювала своєї зовнішньої політики щодо країн пострадянського простору. Вона завжди хотіла мати на них вплив, причому максимальний. Це стосується і України, і Молдови, і Грузії (де це в росії частково вийшло), і Білорусі (де це взагалі вийшло), і всіх інших. Ще з минулого року стало відомо, що росія виношувала плани щодо окупації Молдови. Але це не вийшло завдяки Україні, яка вистояла.

"До речі, 2014-го, коли за планом Кремля мала з’явитися "Новоросія", що охоплює і Чорноморське узбережжя, аж до гирла Дунаю включно з Одеською областю, проросійські сили проводили в Гагаузькій автономії Молдови "референдум". За типом тих, які рф влаштувала на Донбасі. Росіяни намагалися витягнути Гагаузію зі складу Молдови, включивши її до Союзної держави з себе, Білорусі та Казахстану. Тоді представники Придністров’я та Гагаузії їздили до Одеси, брали участь у з’їздах про створення Буджацької республіки тощо. Були плани щодо організації провокацій та заворушень у Молдові, яку потім мали намір втягнути до складу "Новоросії", а потім і власне росії", — розповідає Шалару.

Але Одеса не здалася. Україна не здалася. Плани щодо створення "Новоросії" зруйнувалися. Багато проросійських громадян Молдови тоді були оголошені в Україні персонами нон грата. А росія, яка активно зайнялася мілітаризацією анексованого Криму та підтримкою у гарячій чи тліючій фазі конфлікту на Донбасі, тимчасово дала Молдові спокій.

"2022-го, коли почалося широкомасштабне російське вторгнення в Україну, у планах Кремля було й пробиття сухопутного коридору в Придністров’ї, захід туди, а потім окупація всієї Молдови аж до кордону з Румунією", — говорить колишній міністр.

Але знову-таки Україна вистояла. Десант росіяни на одеське узбережжя висадити не змогли, острів Зміїний не втримали. Одеса вистояла, Миколаїв вистояв. І росія перейшла до третього плану підкорення Молдови.

"Організація протестів (через зростання тарифів), тиск на проєвропейську владу, примус її піти у відставку. Потім – дострокові вибори, перемога там проросійських сил, створення уряду, який безпосередньо підпорядковується Кремлю. Потім — легалізація присутності російської армії в Придністров’ї, поява в Молдові військових баз рф, перетворення її на черговий плацдарм імперських амбіцій країни-агресорки. Кордон з Україною був би закритий, транзит заблокований. І почалося б накачування Молдови російськими військовими. Повітряними шляхами. Через ті ж Вірменію, Туреччину. Врешті-решт Україна отримала б ще один фронт" , — зазначає він, додаючи, що "Не дарма останнім часом Молдова, як і Україна, опинилася у центрі уваги американської та європейської політики. За допомогою Заходу (фінансової, активної роботи спецслужб), завдяки героїзму України російські плани щодо Молдови можуть бути остаточно зламані".

Більше про те, які виклики стоять перед Молдовою, про роль України у захисті цієї країни від російської агресії, а також про те, як мінімізувати вплив росії на РМ, ви можете прочитати у повній версії інтерв’ю Анатолія Шалару "Телеграфу" під назвою "Чорне море має стати морем НАТО" — ексміністр оборони Молдови про українську мужність і молдавську "п’яту колону".

Нагадаємо, раніше ми писали, що ЗМІ розкрили плани кремля на Молдову.