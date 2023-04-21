Коли в Україні припиняться дощі: синоптики назвали дату

Синоптики очікують, що незабаром дощі в Україні припиняться

Майже весь квітень Україну заливає дощами, а кількість сонячних днів цього місяця можна порахувати на пальцях однієї руки. За прогнозом синоптиків, найближчим часом опадів має поменшати.

За даними радара погоди Ventusky, дощі в Україні мають припинитися вже цього тижня.

У п’ятницю, 21 квітня, опади збережуться на більшій частині нашої країни. Сухо буде лише на Заході України, а також частково на Півночі.

Дані радара погоди на 12:00 21 квітня.

Увечері п’ятниці дощів поменшає, опади збережуться на Сході, Півдні та в Центрі України.

Дані радара погоди на 21:00 21 квітня.

У суботу, 22 квітня, опади почнуть залишати Україну остаточно. У перший вихідний день дощі прогнозують на Сході та частково на Півдні. Якщо вірити даним радару погоди, то у вказаних районах литиме всю ніч із п’ятниці на суботу.

Дані радара погоди на 09:00 22 квітня.

У суботу ввечері ситуація зміниться і майже по всій Україні буде сухо. Виняток – Дніпропетровська, Харківська та Донецька області. Там очікується невеликий дощ.

Дані радара погоди на 21:00 22 квітня.

Дощі на сході України йтимуть і в ніч на неділю, 23 квітня, а вдень географія опадів розшириться і на південь.

Дані радара погоди на 12:00 23 квітня.

Остаточно дощі покинуть Україну ввечері в неділю.

Дані радара погоди на 21:00 23 квітня.

Раніше "Телеграф" публікував прогноз погоди на вихідні 22-23 квітня в Україні.