Когда в Украине прекратятся дожди: синоптики назвали дату
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Синоптики ожидают, что скоро дожди в Украине прекратятся
Почти весь апрель Украину заливает дождями, а количество солнечных дней в этом месяце можно сосчитать на пальцах одной руки. По прогнозу синоптиков, в ближайшее время осадков должно стать меньше.
По данным радара погоды Ventusky, дожди в Украине должны прекратиться уже на этой неделе.
В пятницу, 21 апреля, осадки сохранятся на большей части нашей страны. Сухо будет лишь на Западе Украины, а также частично на Севере.
Вечером пятницы дождей станет меньше, осадки сохранятся на Востоке, Юге и в Центре Украины.
В субботу, 22 апреля, осадки начнут окончательно покидать Украину. В первый выходной день недели дожди прогнозируют на Востоке и частично на Юге. Если верить данным радара погоды, то в указанных районах лить будет всю ночь с пятницы на субботу.
В субботу вечером ситуация изменится, и почти по всей Украине будет сухо. Исключение — Днепропетровская, Харьковская и Донецкая области. Там ожидается мелкий дождь.
Дожди на востоке Украины будут идти и в ночь на воскресенье, 23 апреля, а днем география осадков расширится и на Юг.
Окончательно дожди покинут Украину вечером воскресенья.
Ранее "Телеграф" публиковал прогноз погоды на выходные 22-23 апреля в Украине.