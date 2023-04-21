Когда в Украине прекратятся дожди: синоптики назвали дату

Синоптики ожидают, что скоро дожди в Украине прекратятся

Почти весь апрель Украину заливает дождями, а количество солнечных дней в этом месяце можно сосчитать на пальцах одной руки. По прогнозу синоптиков, в ближайшее время осадков должно стать меньше.

По данным радара погоды Ventusky, дожди в Украине должны прекратиться уже на этой неделе.

В пятницу, 21 апреля, осадки сохранятся на большей части нашей страны. Сухо будет лишь на Западе Украины, а также частично на Севере.

Данные радара погоды на 12:00 21 апреля

Вечером пятницы дождей станет меньше, осадки сохранятся на Востоке, Юге и в Центре Украины.

Данные радара погоды на 21:00 21 апреля

В субботу, 22 апреля, осадки начнут окончательно покидать Украину. В первый выходной день недели дожди прогнозируют на Востоке и частично на Юге. Если верить данным радара погоды, то в указанных районах лить будет всю ночь с пятницы на субботу.

Данные радара погоды на 09:00 22 апреля

В субботу вечером ситуация изменится, и почти по всей Украине будет сухо. Исключение — Днепропетровская, Харьковская и Донецкая области. Там ожидается мелкий дождь.

Данные радара погоды на 21:00 22 апреля

Дожди на востоке Украины будут идти и в ночь на воскресенье, 23 апреля, а днем география осадков расширится и на Юг.

Данные радара погоды на 12:00 23 апреля

Окончательно дожди покинут Украину вечером воскресенья.

Данные радара погоды на 21:00 23 апреля

Ранее "Телеграф" публиковал прогноз погоды на выходные 22-23 апреля в Украине.